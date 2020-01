Bolzano, pedoni falciati da auto nella notte: 6 morti e 11 feriti

Un’auto ha travolto i pedoni a Bolzano che sono stati falciati dall’autista. Il bilancio di morti e feriti è agghiacciante

Strage nella notte a Bolzano dove un’auto ha travolto un gruppo di persone uccidendone sei.

Aggiornamento ore 11.00

Confermato l’arresto del conducente dell’auto risultato positivo all’alcoltest. I ragazzi morti dopo essere stati falciati dall’auto hanno tutti una età compresa tra i 20 e i 25 anni.

I feriti sono 11 ma i gravi salgono a 4, ricoverati in condizioni critiche.

Aggiornamento ore 09.00

Il conducente dell’auto che ha ucciso sei persone e ferito altre 11 è in stato di arresto, con accusa di omicidio stradale.

Aggiornamento ore 08.00

La comitiva dei giovani turisti tedeschi ha passato la notte in un locale e si trovava vicino ad un pullman turistico: in quel momento è arrivato il ragazzo di 28 anni alla guida dell’auto che ha falciato loro violentemente.

Si conferma il tasso alcolemico elevato ed è ora all’ospedale per accertamenti. 6 morti e 11 feriti, 3 dei quali in gravissime condizioni. Tra i tre anche una donna che è stata soccorsa con l’eliambulanza e si trova alla clinica universitaria di Innsbruck – Austria.

Aggiornamento 7.50

Come si evince anche da Ansa e Tg7, l’uomo alla guida è stato fermato e portato in ospedale ferito. Riporta un tasso alcolico elevato e sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di incidente o altro.

Si attende la conferenza stampa delle ore 8.30

Auto travolge pedoni in Alto Adige

Un bilancio terribile quello creato dall’auto che ha travolto i pedoni nella notte. Secondo la prime notizie – come raccontato anche da Repubblica – ci sono sei morti e undici feriti gravi.

È accaduto a Lutago in Valle Aurina e dalle prime indiscrezioni sembra che un’auto che viaggiava ad alta velocità abbia preso in pieno il gruppo di turisti tedeschi che camminava a bordo strada.

Un centinaio tra soccorritori e forze dell’ordine sono intervenute sul luogo del terribile incidente.

Si attende la conferenza stampa delle ore 8.30 al fine di avere maggiori informazioni in merito a quanto accaduto e un possibile aumento nel bilancio delle vittime.

In aggiornamento