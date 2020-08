Bolzano, cade dal quarto piano: morto bimbo di due anni

Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni caduto dal quarto piano di una palazzina in Viale Europa a Bolzano, la comunità è sotto shock.

La comunità islamica di Bolzano si stringe al dolore della famiglia, intanto dalle indagini emerge una prima ricostruzione dell’incidente.

Bimbo cade dal quarto piano: morto in ospedale

È accaduto tutto in un attimo nel pomeriggio di ieri domenica 30 agosto a Bolzano.

Teatro del dramma una palazzina di via Europa 82 dove vive la famiglia del bimbo di appena due anni vittima di una caduta mortale.

Il piccolo infatti come emerge dalle prime ricostruzioni della polizia, è precipitato da una finestra sita al quarto piano del condominio, rovinando sull’asfalto.

I soccorsi, allertati immediatamente, non hanno purtroppo potuto fare nulla.

I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il piccolo stabilizzandolo sul posto, poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Maurizio ma tutto è stato inutile.

Il bimbo è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo.

Le indagini in corso: cosa è emerso

La famiglia del piccolo di origine magrebina ma residente in Alto Adige è scioccata dalla tragedia inaspettata e non si da pace.

Il bimbo di soli due anni era in un primo momento stato stabilizzato dagli operatori del soccorso e si era sperato nell’arrivo in ospedale.

Le ferite che aveva riportato nella tremenda caduta erano però troppo gravi come riporta Leggo.

Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona di via Europa dove nel primo pomeriggio è accaduta la tragedia.

I Carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno invece dato avvio ai rilevamenti per cercare di capire cosa sia accaduto.

A quanto emerge al momento la caduta del piccolo pare essere stata una tragica fatalità e per ora non emergono elementi per ipotizzare scenari differenti.

La comunità islamica si è stretta nel dolore attorno alla famiglia del piccolo.

Questi episodi non sono purtroppo rari, proprio una bambina di appena un anno più del piccolo di Bolzano è precipitata qualche giorno fa in Liguria, a Sestri Levante.

Questa volta la piccola, caduta dal balcone del terzo piano è però miracolosamente sopravvissuta al volo di 10 metri ed attualmente si trova all’ospedale Gaslini di Genova.