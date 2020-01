Trento bimbo scivola dalla seggiovia, medico lo salva: “In bilico per 5...

Parla il medico-eroe che ha salvato il piccolo di 6 anni scivolato da una seggiovia a Trento. L’uomo ha trattenuto il piccolo per oltre 5 minuti

Un salvataggio in extremis quello avvenuto a Trento, lungo la seggiovia di Montagnola. Cosa è accaduto?

L’incidente in seggiovia

Era salito sulla seggiovia di Montagnola con altri 2 bambini il piccolo di 6 anni salvo per miracolo, dopo essere scivolato dal sedile dell’impianto.

Come riporta anche Corriere della Sera, il piccolo era appena salito a bordo della seggiovia con altri coetanei, quando ha rischiato di precipitare nel vuoto, appena pochi istanti dopo la partenza.

Fortunatamente accanto al piccolo era salito anche il dottor Michele Pagliaro, medico 45enne originario di Roma e residente a Treviso.

Il salvataggio del medico-eroe

L’uomo era in vacanza con la sua famiglia e aveva deciso di fare un giro sulla seggiovia. Stando al suo racconto, senza neanche accorgersene, con lui erano saliti 3 bambini, tra cui il piccolo che ha rischiato di precipitare nel vuoto.

Il tempestivo intervento del medico ha però evitato il peggio. Appena si è accorto di quanto stesse accadendo, Pagliaro ha afferrato il piccolo per il bavero della giacca e in un attimo si è ritrovato anche lui aggrappato al parapetto della seggiovia, in una posizione piuttosto precaria.

Ha provato a chiedere aiuto, ma da quell’altezza e a quella velocità, nessuno è riuscito a sentirlo. Dopodiché, ha atteso di raggiungere un punto più basso della pista, quando ha sentito che le forze gli venivano meno e si è reso conto che non sarebbe riuscito a reggere il bambino ancora a lungo.

Trascorsi 5 minuti dalla partenza, due maestri di sci si sono resi conto di quanto stesse accadendo e hanno allertato i soccorsi. Pagliaro ha mollato la presa quando la seggiovia ha raggiunto un’altezza di 3 metri da terra.

Per il piccolo, fortunatamente, solo un grosso spavento e qualche frattura, ma non è in pericolo di vita.