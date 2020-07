Bolsonaro, il Presidente del Brasile conferma di essere positivo al Covid

Il presidente del Brasile Jar Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata direttamente da lui in diretta televisiva.

Non sono mancati gli insulti sui social per Bolsonaro e molti utenti gli augurano la morte.

Il Brasile è tra i paesi più colpiti dalla pandemia

Bolsonaro ha confermato in tv di essere positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dopo una giornata d’attesa. Il presidente 65 enne, aveva riscontrato la febbre a 38 e come saturazione di ossigeno 96%. Bolsonaro era parecchio scettico in merito al virus. Ecco perché, all’arrivo della notizia sulla positività del presidente, non sono mancati gli insulti sui social.

Sembra che la storia di Boris Johnson si sia ripetuta con Bolsonaro: dopo aver minimizzato il virus sono risultati positivi. La notizia circa la sua positività circolava già nella mattinata. Probabilmente, il presidente aveva contratto il virus già una settimana fa ma non ne aveva manifestato i sintomi.

Gli impegni del presidente sono stati annullati anche se lui stesso ha dichiarato di sentirsi bene. Al momento sta assumendo idrossiclorochina.

Bolsonaro non è nuovo al test

Il presidente del Brasile si era già sottoposto al test dopo aver incontrato in Florida Donald Trump. Più di 20 persone del suo team, avevano contratto il virus. Lui ne era rimasto immune.

Al test si dovranno sottoporre ora diverse persone che hanno avuto a che fare con il presidente. Tra questi spicca Todd Chapman, ambasciatore Usa in Brasile ma anche Ernesto Araujo, ministro degli Esteri brasiliano. Erano stati insieme in occasione della commemorazione della Festa d’indipendenza americana. Dalle foto pubblicate sulla stampa, pare che nessuno avesse la mascherina.