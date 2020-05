Bologna, sfregia la moglie con un coltello rovente: 27enne in manette

Ventisettenne sfregia la moglie con un coltello da cucina rovente. L’ennesimo episodio di violenza sulle donne si è registrato questa volta a Molinella, Bologna.

La vittima, 25 anni, si è rifugiata a casa della sorella, dov’è partito l’allarme alle Forze dell’Ordine. La ragazza ha avuto una prognosi di 25 giorni in ospedale.

Violenza sulle donne a Molinella

Sfregia la moglie con un coltello e scappa. Si è registrato a Molinella, Bologna, l’ennesimo episodio di violenza sulle donne. Un ragazzo di 27 anni, italiano, ha sfregiato la moglie con un coltello da cucina rovente.

Come riferisce anche Il Resto del Carlino, la vittima, anche lei italiana, 25 anni, è riuscita a rifugiarsi a casa della sorella, dove la zia ha allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la giovane piena di ecchimosi e ustioni varie su tutto il corpo. La ragazza è stata quindi trasferita al vicino ospedale, dove le hanno dato una prognosi di 60 giorni.

Arrestato il marito

Il 27enne è stato fermato nelle vicinanze dell’abitazione e condotto in carcere. Le accuse per lui sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime. Sembra che il ragazzo avesse già dei precedenti per gli stessi reati.

Pare che il 27enne, infatti, non fosse nuovo a questi episodi di violenza, per via di una forte gelosia nei confronti della moglie.

Lo scorso mese di aprile Christian Locatelli è finito in carcere per aver picchiato ed ucciso la compagna. l’uomo arrestato per il reato di omicidio volontario, è finito in carcere quasi un mese dopo il delitto, perché era riuscito a depistare le indagini.

L’uomo avrebbe ucciso la compagna Viviana a causa della gelosia. L’orrore si è consumato nella casa che la coppia divideva con la suocera e lo zio della compagna.

A dare una svolta alle indagini sono state le intercettazioni telefoniche e la testimonianza resa dallo zio della vittima.