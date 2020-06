Bologna, carabiniere investito dai ladri in fuga: è in gravi condizioni

È ancora in gravi condizioni il carabiniere investito la notte scorsa a Lugo, in provincia di Ravenna, da 2 malviventi in fuga.

Il carabiniere è stato investito dall’auto dei ladri, che hanno cercato di evitare il posto di blocco. Il militare è ora ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna.

Ladri in fuga investono carabiniere

È grave, ma non in pericolo di vita il carabiniere investito la scorsa notte da una banda di malviventi, che stavano cercando di evitare il posto di blocco.

Come riferisce anche Rainews, i ladri erano 4. Due sono scappati a piedi, gli altri due sono rimasti sull’auto e hanno puntato dritto verso il carabiniere, che è riuscito ad evitare di essere travolto in pieno, ma ha comunque riportato gravi ferite.

I due uomini sull’auto sono poi riusciti a fuggire. Le accuse per i 4 malviventi sono di tentato omicidio.

Intorno alle 4 della scorsa notte i carabinieri di Lugo, in provincia di Ravenna, hanno allertato i colleghi dei comuni limitrofi che 4 persone a bordo di un’Alfa 159 si erano dati alla fuga dopo avere tentato il furto in una tabaccheria del posto.

Alcuni passanti avrebbero sventato il tentativo di rapina. Sono scattati così i posti di blocco e a Mordano i militari hanno intercettato l’auto.

Due dei quattro passeggeri sono scesi dai sedili posteriori e si sono dati alla fuga. Il guidatore e l’altro passeggero sono rimasti in auto ed hanno puntato dritto contro i Carabinieri fermi al posto di blocco.

Uno dei militari è stato quindi investito, nonostante abbia cercato di scansarsi. Il carabiniere ha riportato un trauma cranico, la lussazione della spalla destra e la microfrattura di una vertebra.

Trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. gli uomini dell’Arma stanno ancora cercando i 4 malviventi.