Bollo Auto, l’ultima sentenza della Cassazione: ecco le novità

‘Addio’ Bollo Auto: quando entrerà in vigore

Quando ‘l’abolizione’ del bollo auto andrà in vigore, non è ancora noto. Ciò nonostante gli automobilisti sono perplessi e preoccupati, in quanto potrebbe esservi l’amara possibilità che, essendo stata prevista l’autonomia regionale, la regione potrebbe anzichè cancellare la tassa, aumentarla.

Una notizia che farà infuriare, se si concretizzerà, tutti gli automobilisti, in tal senso, data l’enorme incombenza economica, a cui sempre più famiglie non riescono a far fronte.

A tal proposito, pare che la Corte di Cassazione, abbia comunque posto dei limiti affinchè non vi siano ‘abusi’ da parte delle regioni, rese autonome dall’ultima sentenza.