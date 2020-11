Nel 2021 ci saranno dei cambiamenti in merito al Bollo Auto e al Canone Rai: cosa cambierà? Ecco tutto quello che devi sapere.

In questi ultimi giorni il bollo auto e il canone Rai sono due dubbi che attanagliano gli italiani.

La crisi economica e il lockdown fanno domandare ai cittadini se sia davvero necessario continuare a pagarli. Alcune voci dicono che potrebbero essere cancellati ma vediamo cosa c’è da sapere in merito.

2021, Bollo auto cosa cambia

C’è chi dice che stia per arrivare un sano colpo di spugna sul pagamento del canone Rai e sul bollo dell’auto ma è davvero così?

Molte notizie giungono da diversi fronti che fanno ben sperare ma bisogna essere attenti e cauti nel capire se si cancellano i vecchi bolli o i nuovi da pagare.

Il Bollo auto cambierà aspetto completamente nel prossimo anno, in particolare se parliamo di auto ibride. Gli automobilisti fronteggeranno una bella sorpresa.

In Piemonte, Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia le automobili elettriche al 100% non pagheranno alcun bollo per i prossimi 5 anni.

In Lombardia le le auto elettriche al 100% acquistate nel 2020 non pagheranno il bollo fino al 2022. In Veneto entrerà in vigore l’esenzione per 3 anni per tutti i veicoli elettrici 100% e i bi-fuel con gas e idrogeno.

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna le auto ibride saranno esenti dal pagamento del bollo per 3 anni mentre le auto 100% elettriche per 5 anni. Nel Lazio e in Campania le auto elettriche non pagheranno il bollo per 3 anni.

Il canone Rai: cosa cambierà nel 2021

Per quanto riguarda il canone Rai invece la sorpresa è ben diversa. Una percentuale del canone (5%) potrebbe tornare nuovamente alla Tv di stato nonostante la Legge di Stabilità del 2015 lo aveva tolto alla Rai.

Proprio questo sembra essere l’accordo preso tra Fabrizio Salini e il Ministero dell’Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico. Un accordo che però non è ufficiale ma solo sigillato da parole e ipotesi per l’anno che verrà.

Si attendono quindi nuovi sviluppi.

