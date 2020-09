Bollo auto 2020: è possibile controllare online se è stato pagato?

Come controllare online se il bollo auto 2020 è stato pagato? È una domanda ed un dubbio che molti automobilisti italiani si pongono.

Ecco la guida su come fare la verifica e dove controllare se è stato eseguito o meno il pagamento del bollo auto.

Dal sito dell’Agenzia dell’Entrate o dell’ACI si può fare la verifica circa il pagamento del bollo auto.

Per poter verificare il bollo auto e l’avvenuto pagamento è necessario essere in possesso di alcuni dati, tra cui la targa del veicolo e le informazioni sulla sua tipologia.

Bollo auto 2020: ecco come controllare l’avvenuto pagamento

Per verificare l’avvenuto pagamento del bollo auto 2020 è necessario utilizzare due procedure distinte.

Controllo Bollo Auto dal sito Agenzia delle Entrate

La prima procedura è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e consente di controllare il bollo auto per i residenti in tutte le Regioni.

In effetti, è prevista una procedura differente per i residenti nei territori in cui è l’Agenzia delle Entrate a gestire la riscossione della tassa automobilistica.

Basta accedere alla sezione del sito Interrogazione pagamenti effettuati da tutti i residenti in regioni dove la tassa automobilistica è gestita direttamente dal Fisco.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile procedere al calcolo del bollo auto immettendo i dati del veicolo (categoria e targa).

Dopo aver inserito il codice di sicurezza è possibile procedere al calcolo online.

Controllo Bollo Auto sito ACI

L’altra procedura per poter verificare se è stato o meno pagato il bollo auto è disponibile sul sito dell’Aci: basta inserire i dati relativi al proprio veicolo.

Il controllo del bollo auto dovrà essere fatto accedendo alla sezione Calcolo del bollo auto, dove sarà richiesto di compilare i campi relativi ai dati dell’auto, regione di residenza e informazioni su tipo di pagamento.

Si ricorda che nel caso di mancato pagamento del bollo auto è possibile procedere direttamente.