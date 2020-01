Bollo Auto 2020: quali sono le novità, gli sconti e le agevolazioni?

Bollo Auto Lombardia: come funziona la riduzione della tassa e in quali casi?

Da anni e anni si parla di abolizione del Bollo Auto, la tassa più odiata dagli automobilisti.

Dal 2020 non è stata abolita, ma alcune regioni stanno introducendo agevolazioni e sconti fiscali per ridurre il peso dell’imposta.

Stiamo facendo riferimento alla Regione Lombardia, che offre uno sconto importante a determinate condizioni.

Cos’è lo sconto in Lombardia?

La Lombardia è la regione che “sconta” maggiormente il bollo auto: ecco come funziona l’agevolazione.

Come si legge sul sito se il contribuente decide di addebitare il pagamento del bollo auto sul proprio conto corrente, ogni automobilista può godere di un risparmio del 15% sull’imposta, pari quasi a due mesi gratis per ogni anno.

Già precedentemente ogni automobilista residente nella Regione Lombardia poteva beneficiare di uno sconto del 10%, nel caso di domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del pagamento del bollo auto.

In questo caso lo sconto passerà dal 10% al 15%, come sancito dalla normativa vigente nel 2020.

Quali sono i vantaggi della domiciliazione bancaria?

Per gli automobilisti residenti in Lombardia i vantaggi sono evitare le eventuali sanzioni in caso di ritardo del pagamento e pagare solo 10 mesi anziché 12), risparmiando due mesi

Lo sconto del 15% è riservato ai cittadini lombardi, i cittadini che pagano per conto del proprietario o locatario del veicolo, gli iscritti all’AIRE e le persone giuridiche, anche pubbliche, che risultano titolari di non più di 50 veicoli.

Bollo Auto Lombardia: come inviare la richiesta di domiciliazione bancaria?

Per beneficiare dello sconto sul pagamento da presentare alla Regione Lombardia deve essere richiesta la domiciliazione bancaria.

È possibile presentare l’istanza di richiesta domiciliazione bancaria per posta ordinaria o online.

Nel primo caso sarà necessario scaricare e compilare un modulo disponibile sul sito della regione Lombardia, sottoscriverlo e inviarlo al seguente indirizzo:

Casella postale n. 11048 – 20159 Milano

Per quanto concerne la procedura telematica è necessario inviare la richiesta di domiciliazione del pagamento del bollo auto accedendo all’area personale Tributi > sezione Domiciliazioni.