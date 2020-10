Bollettino coronavirus: mai così tanti contagi da 5 mesi

Il nuovo bollettino coronavirus della giornata di oggi riporta un tragico primato: 2548 in un solo giorno, i più alti da 5 mesi.

Per contenere la pandemia da coronavirus, nel Lazio torneranno obbligatorie le mascherine nei prossimi giorni.

E’ record di tamponi

Con oltre 118 mila tamponi, nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 2548 nuovi contagi da coronavirus. Si tratta di un dato molto alto: non se ne verificavano tanti da cinque mesi a questa parte. A risalire anche il numero dei nuovi deceduti, che in un sol giorno sono stati 24. Ieri, 30 settembre, erano stati 16. Il totale sale, così, a 35918 decessi. Gli ospedalizzati crescono, lo ha dichiarato il ministero della Salute.

Si pensa che il numero così alto di nuovi contagiati, sia dovuto anche alla ripresa delle scuole. A rilevarlo è stato Giorgio Sestili, fisico e fondatore della pagina Coronavirus: Dati e analisi scientifiche presente su Facebook.

Nuovo obbligo di mascherina nel Lazio

Nella regione Lazio potrebbe arrivare una nuova ordinanza per limitare il numero di contagi ovvero la mascherina obbligatoria, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento. L’ordinanza riguarderà soprattutto, le zone della movida. Potrebbero arrivare nuove restrizioni, come quelle stabilite da De Luca, relative alle cerimonie.

Sempre nel Lazio, avranno luogo i test salivari nelle scuole, con un progetto pilota che coinvolgerà diverse scuole del Lazio. Si tratterà di un metodo meno invasivo, per evitare un secondo prelievo.

Le regioni che hanno registrato il numero maggiore di contagi sono state il Veneto e la Campania rispettivamente con 445 e 390 casi. In Campania si tratta del dato peggiore mai registrato dall’inizio della Pandemia.