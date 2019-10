Bollette luce e gas “salate”: come risparmiare con l’arrivo della stagione invernale

Come risparmiare sulle bollette luce e gas con l’arrivo dell’autunno-inverno?

Caro freddo quanti costi! Con l’avanzare della stagione autunnale e l’inizio dell’inverno si fanno già i conti sul rincaro delle bollette gas e luce.

Temperature più basse, la voglia di trascorrere più tempo in casa al caldo e le giornate più buie incidono pesantemente sull’aumento dei costi di luce e gas.

Ma, come correre ai ripari? Quali sono i buoni consigli per risparmiare su luce e gas? Scopriamolo!

Impianti di riscaldamento: limitare i consumi

Anche se farà molto freddo, per evitare che i costi delle bollette energia elettrica e gas lievitino, è bene limitare la temperatura dei termostati – come riporta anche Today.

Quindi, sarà necessario impostare la temperatura del termostato a 20° per beneficiare di condizioni climatiche ottimale ed evitare l’escursione termica tra clima esterno e domestico.

Infissi isolanti

Per beneficiare di un tepore ottimale ed evitare il caldo tropicale nell’ambiente domestico, è bene installare infissi isolanti, che evitano di far disperdere il calore.

Inoltre, le finestre isolanti permettono di evitare il rischio che si formi la muffa alle pareti della nostra abitazione.

Manutenzione della caldaia

Il cattivo funzionamento della caldaia può incidere negativamente sui costi delle bollette.

Per questo motivo, è bene effettuare la manutenzione periodica dell’impianto, come stabilito dalla normativa vigente.

Per evitare di incorrere in sanzioni “salate” è bene fissare un appuntamento con un tecnico prima dell’arrivo della stagione invernale.

Durante la notte si consiglia di spegnere la caldaia.

Usare tende più leggere e corte

In inverno è meglio usare tendaggi leggeri e corti che consentiranno ai raggi solari di riscaldare l’ambiente e non inibiranno il buon funzionamento dei termosifoni.

Arieggiare gli ambienti

Per mantenere l’ambiente sano e privo di muffa è bene arieggiare le camere e la cucina.

Il consiglio è di farlo subito dopo essersi svegliati.