Bollette 28 giorni, rimborso automatico per gli utenti: la conferma del Consiglio di Stato

Nuova luce sulle bollette a 28 giorni che da una rassicurazione agli utenti: ecco come avverranno i rimborsi.

Il Consiglio di Stato ha chiarito alcuni punti interessanti per gli utenti, tramite la pubblicazione del testo della sentenza che rigetta il ricorso da parte delle compagnie telefoniche per le bollette 28 giorni.

Questa sentenza fa parte di un ricorso che è stato presentato dalla Vodafone, ma è bene evidenziare che già dal mese di luglio erano stati rigettati i corsi di tutte le altre compagnie telefoniche in merito alle sanzioni AgCom.

Il Consiglio di Stato specifica quindi che i rimborsi da parte delle compagnie telefoniche saranno d’ufficio e quindi automatiche, senza che gli utenti stessi ne debbano fare richiesta specifica.

Si parla quindi – come specifica la nota riportata anche da Il Sole 24 ore, che le l’indenizzo sarà automatico per questa scelta da parte delle compagnie telefoniche considerata dai giudici stessi:

Il Presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi ha evidenziato che

“nei fatti andava a creare un aumento dei ricavi e di conseguenza dei costi per i consumatori”

Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Consumatori ha specificato:

“finalmente con la pubblicazione delle sentenze, le scuse delle compagnie telefoniche stanno a zero. ora non potranno più chiedere al consumatore di presentare la richiesta per aver indietro il maltolto”