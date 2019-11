L’oppositrice Jeanine Añez si è autoproclamata Presidente della Bolivia. Disordini in piazza: un morto

La senatrice Añez si proclama Presidente della Bolivia: scontri tra manfestanti e polizia.

Le dimissioni di Evo Morales

La scorsa domenica il presidente boliviano, Evo Morales, si è dimesso dalla carica. A spingerlo in quella direzione il comandante della polizia e Kaliman, capo dell’esercito boliviano. I militari si erano detti pronti ad intervenire nel caso Morales non avesse accettato le dimissioni.

L’ex presidente Morales ha parlato del colpo di stato come del

“golpe più subdolo e nefasto della storia”.

Le tensioni erano iniziate dopo le ultime elezioni avvenute lo scorso 20 ottobre. In quella tornata elettorale il presidente Morales aveva ottenuto una vittoria che l’opposizione ha fortemente contestato.

La proclamazione di Jeanine Añez

La senatrice dell’opposizione, Jeanine Añez, si è autoproclamata Presidente della Bolivia.

Añez si è autoproclamata, nonostante non abbia raggiunto il quorum dei voti, visto che i 2/3 del parlamento sono ancora controllati dal partito dell’ormai ex Presidente Morales.

La sua nomina, ottenuta solo con il sostegno dei parlamentari dell’opposizione, ha avviato una transizione istituzionale che dovrà portare a nuove elezioni entro 3 mesi dalla sua nomina.

Per la metà dei boliviani, la Anez è un’usurpatrice, per l’altra metà del popolo la senatrice è un’opportunità di rinascita.

Intanto, gli scontri in piazza non si fermano. A La Paz le forze di polizia sono intervenute con gas lacrimogeni per bloccare dei sostenitori dell’ex presidente. Migliaia di boliviani sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni di Jeanine Anez. Un ragazzo è morto durante gli scontri in piazza, dopo essere stato colpito da un proiettile.

Di professione avvocato, la neo presidente della Bolivia da sempre si è definita avversaria di Evo Morales, che più volte ha appellato come un tiranno. Il suo obiettivo dichiarato è quello di portare il Paese verso nuove elezioni, di modo da ottenere anche il voto presidenziale.