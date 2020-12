Bolivia, celebrata la prima unione civile tra due omosessuali

In Bolivia c’è stata la prima unione civile tra due persone dello stesso sesso: la coppia ha fatto ricorso in tribunale e ha vinto.

La coppia è formata dal 48enne David Aruquipa e dal 45enne Guido Montaño. Fecero domanda per la registrazione 2 anni fa ma non fu accettata poiché la legge in Bolivia non consentivano ancora l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Hanno scelto di fare ricorso in tribunale contestando che non permettere tali unioni violava i diritti umani internazionali ed era anche profondamente discriminatoria come norma.

La Costituzione boliviana non deve violare e ledere i principi di uguaglianza, nemmeno in merito all’orientamento sessuale. Per questo motivo il tribunale di La Paz ha ricordato questa specifica sfumatura costituzionale che dava ragione alla coppia.

Diritti umani non devono essere violati

In un caso precedente la Corte Costituzionale aveva stabilito che tutte le leggi nazionali in vigore in Bolivia dovessero essere applicate, e perciò interpretate, in modo coerente rispetto a quelle internazionali vigenti per proteggere i diritti umani. Il matrimonio tra Guido e Davi ha avuto celebrazione.



Gli attivisti hanno favorevolmente appreso la notizia dell’approvazione dell’unione civile tra persone del medesimo sesso. Anche se molti gruppi religiosi non si trovavano d’accordo, gli attivisti ne sono rimasti piacevolmente colpiti.

Su Il Post.it si apprende che ultimamente in molti altri paesi sudamericani è stato possibile registrare e celebrare l’unione civile di coppie omosessuali.

Ricordiamo che anche in Nevada è accaduto un grande cambiamento per quanto riguarda i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il Nevada ha inserito nel testo costituzionale il matrimonio omosessuale, una vera e propria rivoluzione della storia.