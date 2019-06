Boeing 737, Faa lancia un avvertimento: “Le ali hanno parti difettose”

Grande attenzione sul Boeing 737 e ora la Faa lancia un nuovo avvertimento, annunciando il difetto sulle ali dei velivoli. E ora cosa succede?

L’Agenzia per l’aviazione mette sotto la lente di ingrandimento le ali dei Boeing 737 e lancia subito un comunicato, per ovviare a qualsiasi problematica.

Le parti difettose dei Boeing 737

C’è un nuovo problema sulla tipologia di velivoli che hanno scioccato il mondo, dopo il terribile incidente della Ethiopian Airlines.

Ora la Faa, agenzia federale per l’Aviazione Civile, ha annunciato con un comunicato che:

“alcune delle parti potrebbero essere state costruite in modo improprio”

Per questo motivo con necessità di sostituzione immediata, entro dieci giorni.

Nel dettaglio, si va a denunciare la sistemazione delle lamelle – secondo quanto si evince anche su Repubblica – proprio dove le ali si uniscono al resto del corpo dell’aereo.

La loro funzione, come viene spiegato dall’agenzia, risulta essere molto importante per dare lo slancio all’aereo, sollevandosi senza alcuna difficoltà soprattutto quando la traiettoria è impegnativa.

Sempre l’Agenzia ha comunicato che tali parti sono fornite da un produttore, successivamente installate sui mezzi della compagnia:

“i mezzi in esame sono 300, individuando 32 ng e 33 max a rischio totale”

Il cambio delle lamelle entro 10 giorni

Se queste lamelle vanno in avaria, il mezzo non è destinato a cadere – evidenzia l’Agenzia – ma provoca dei danni e dei guasti durante il volo, non da sottovalutare.

Per questo motivo entro 10 giorni è necessario fare un controllo totale e una variazione di tali parti. La compagnia aerea non ha ancora commentato quanto comunicato dalla Faa, ancora a lavoro per la cura e il lancio del software di aggiornamento dei 737 Max.