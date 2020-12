Bocconcini Pinguino, l’antipasto Natalizio divertente e goloso: 8 minuti

Un antipasto che ameranno grandi e piccini sotto le feste: i Bocconcini Pinguino. Facili e veloci, senza fornelli saranno pronti in 8 minuti.

Un antipasto facile, velocissimo da preparare e delizioso da proporre sotto le feste? I Bocconcini pinguino sono la ricetta perfetta che ameranno grandi e piccini.

Simpaticissimi piccoli pinguini ma mangiare in un sol boccone, deliziosi e freschi vi stuzzicheranno immediatamente l’appetito.

Sono realizzati con 5 ingredienti e soprattutto sono davvero facili e veloci da fare: in 8 minuti saranno pronti! Non serve accendere fornelli o forno, non dovrete cuocere nulla.

Come preparare quest’antipasto delizioso e veloce: la ricetta dei Bocconcini Pinguino.

Bocconcini pinguino: antipasto perfetto per le feste

Ingredienti

200g bocconcini di mozzarella piccoli

pomodorini q.b.

maionese.b.

180g olive nere denocciolate

stecchini per comporre

Procedimento

1.Iniziate la preparazione pelando a vivo le carote e poi sciacquatele sotto il getto di acqua corrente. Tagliatele a rondelle spesse mezzo centimetro e tagliate poi 2/3 delle rondelle in 4 parti per ricavare le zampette. Con le restanti rondelle di carote con un coltellino ricavate il becco del pinguino e andate avanti così fino ad esaurirle.

2.Contate i bocconcini di mozzarella e mettete da parte il medesimo numero di olive, vi serviranno più tardi.

3.Le restanti olive devono essere tagliate a metà per ottenere le ali dei pinguini. Tagliate a metà anche i pomodorini per ricavare il cappellino rosso da Babbo Natale.

4.Ora passiamo all’assemblaggio dei pinguini con l’aiuto degli stecchini.

5.Infilzate le zampette di carota e attaccatele al bocconcino di mozzarella, poi fissate ai lati le ali e infine la testa con l’oliva intera. Lasciate che il buco dell’oliva sia disposto per orizzontale e al suo interno posizionateci il becco di carota. Spalmate pochissima maionese sulla testa del pinguino e adagiateci il pomodorino tagliato a metà.

6.I Bocconcini Pinguino dovranno riposare per circa mezzora in frigorifero prima di essere serviti ma potete anche prepararli la mattina stessa per la sera, saranno deliziosi e ben sodi.

Buon appetito!