Prodotto pericoloso tolto dagli scaffali: rischio chimico. “Non consumatelo”

Un alimento contaminato è stato ritirato dai supermercati per rischio chimico: scopri le informazioni per riconoscerlo e restituirlo al negozio. I dettagli.

Un nuovo ritiro alimentare proveniente dal sito web del Ministero della Salute segnala un potenziale rischio chimico in alcuni lotti di cereali. Scopri tutti i dettagli per riconoscere subito i prodotti segnalati ed eventualmente restituirli se li avete acquistati.

Bocconcini di cereali ritirati

Il Ministero della Salute ha pubblicato una notifica di ritiro alimentare sul portale web dedicato alla costante informazione sui prodotti in commercio. La sicurezza dei consumatori è molto importante e per questo gli aggiornamenti sui ritiri alimentari sono costantemente inseriti sul portale web.

Nella nota pubblicata si consiglia di non consumare i prodotti segnalati poiché è presente in quantità oltre al limite consentito una sostanza chimica dannosa: l’ossido di etilene. Non bisogna consumare i prodotti segnalati ed è doveroso, per salvaguardare la propria salute, restituirli al negozio dove li avete acquistati per ricevere un rimborso oppure un cambio merce.

Le autorità hanno indetto il ritiro di alcuni lotti di Bocconcini di cereali tostati di S&P Pop’N Fit a causa di un potenziale e problematico rischio chimico. Il Ministero della salute ha pubblicato l’allerta proprio ieri sul portale web ma all’interno dell’avviso la data riportata è del 13 novembre 2020.

Il richiamo alimentare diffuso riguarda perciò il marchio S&P Pop’N Fit, la ragione dell’OSA per cui viene commercializzato invece è Fietta S.P.A. Il marchio che identifica lo stabilimento che produce questi bocconcini è Sapori&Piaceri mentre il nome del produttore è Banketbakkerij Merba BV.

La sede dello stabilimento produttore è in Olanda a Wilheminakanaal Noord 2,Oosterhout.

Dettagli utili al riconoscimento del prodotto

I prodotti tolti dal commercio e richiamati sono due diverse tipologie di cereali: