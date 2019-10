Blitz, 32mila uova sequestrate in tutta Italia: i Nas lanciano l’allarme

Blitz dei Nas in tutta Italia per il sequestro di uova nelle aziende. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda

32.000 uova sono state sequestrate dai Nas: allarme in tutta Italia dopo la maxi operazione di sicurezza.

L’operazione dei Nas in tutta Italia

I Nas hanno sequestrato un totale di 32.000 uova in tutta Italia a seguito di una maxi operazione, per la sicurezza della filiera.

La nota dei Carabinieri evidenzia che nel mese di settembre – periodo di punta per le richieste di consegna nel settore dolciario industriale – è stato possibile svolgere un controllo mirato – tanto che è emersa l’irregolarità in 66 casi su una percentuale del 18%.

Cosa è accaduto? I militari hanno rilevato una situazione grave di sovraffollamento negli stabilimenti con uova vendute maggiormente di quelle possedute.

Non solo, perché le stesse uova sono risultate mantenute in ambienti non corretti – senza stampigliatura o riportanti dati fuorvianti e in alcuni casi conservate in strutture abusive.

Il sequestro ha riguardato quindi:

4.600 galline ovaiole

30 tonnellate di mangime non regolare

32.000 uova con le caratteristiche di cui sopra

Maltrattamenti su animali e frode

Una operazione che ha portato alla luce numerose problematiche, con la non osservazione dei requisiti minimi necessari sanitari e la conseguente chiusura/sospensione di nove aziende che si occupavano di allevamento.

Non solo, perchè alcuni operatori del settore hanno ricevuto una osservazione per maltrattamento di animali e frode in commercio. Le attività si sono svolte anche sul campionamento di uova – 133 – per accertare la presenza o meno di sostanze non consentite, con utilizzo di antibiotici e/o medicinali.

Su questo punto – per adesso – non sono state riscontrate irregolarità.