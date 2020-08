Black Moon il bellissimo spettacolo circondato dalle stelle cadenti

Un particolare evento che vedrà la famosa Luna Nera circondato da stelle cadenti. Un evento che dà vita a moltissime leggende.

La Black Moon è un evento molto affascinante, tacciato in passato di essere un presagio funesto. Il 19 agosto potremo ammirare la luna che non c’è, un evento ricco di storia, costellato di molti miti e leggende.

Un fenomeno da ammirare in mezzo alla natura

La Black Moon è uno spettacolo del tutto naturale che si nota al meglio in luoghi dove vi è scarso inquinamento artificiale. La particolarità di quest’anno è il fatto che cade in mezzo ad una pioggia di meteore, le splendide kappa Cignidi.

Si tratta di un evento non comune, dato che si verifica in sole due fasi lunari. Il nostro satellite sparisce, diventa totalmente non visibile dalla Terra.

Il 2020 ci riserva una sorpresa, questa volta molto bella, che ci mostra la Luna Nera durante le stelle cadenti che stanno cadendo dalla notte di San Lorenzo. Le giornate senza luna sono in totale 4, due già passate il 21 giugno e il 20 luglio, quella che vivremo a breve del 19 agosto e il 17 settembre.

Secondo la tradizione la terza della serie senza luna è detta Luna Nera. La sua definizione però affonda nei miti e nelle leggende antiche più che nell’astronomia.

Troviamo dei riferimenti addirittura nella Bibbia Ebraica. Lilith era la prima compagna di Adamo e il suo nome significava appunto Luna Nera. Venne ripudiata e scacciata dall’Eden perché non rispettò il volere di Dio e carica quindi di significato negativo questa notte.

Uno spettacolo naturale

Lo possiamo ammirare meglio d’estate perché il cielo è del tutto privo di nuvole ed è semplicemente più buio. Possiamo quindi ammirare le stelle in tutta lo loro luminosità.

Comunque si definisce Black Moon anche la seconda Luna Nuova di un mese in cui ce ne sono due. Questo caso è meno raro del primo, anzi è abbastanza comune dato che secondo Timeanddate può succedere ogni 29 mesi.

Rispetto all’evento del 19 agosto è meno raro, dato che questo primo tipo di Luna Nera si verifica ogni 33 mesi. La prossima Black Moon sarà il 30 aprile 2022.