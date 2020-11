Black Friday in arrivo: come fare shopping a prezzi scontati

Quest’anno il black Friday viaggerà soprattutto online, a causa della pandemia. Vediamo portarsi a casa offerte vantaggiose.

Il Black Friday quest’anno, cadrà il prossimo 27 novembre in un mese che prende il nome di Cyber Month.

Shopping online

A causa della pandemia, si prevede un Black Friday fatto di acquisti, per lo più, digitali. Ma come fare ad accaparrarsi le offerte giuste senza prendere fregature?

Il Black Friday, quest’anno, cade il 27 novembre. Generalmente, si tratta del venerdì dopo il giorno del ringraziamento. Negli anni passati, si trattava di una giornata di shopping molto attesa soprattutto, negli States. Oggi si è diffusa a macchia d’olio anche in Europa.

Il 27 novembre, dunque, ci sarà il venerdì nero, il 30 il Cyber Monday ed il 19 dicembre il così detto Panic Saturday, subito prima di Natale.

Gli esperti prevedono un incremento delle vendite che potrebbe sfiorare il 160%. In particolare, quest’anno potrebbero essere portati all’acquisto online anche soggetti che prima non lo facevano.

I consigli per fare acquisti vantaggiosi

Prima di acquistare nei giorni in cui sono previsti gli sconti, sarebbe bene fare una lista di monitoraggio dei prodotti. Questa servirà non solo per essere organizzati su cosa comprare ma anche per tenere traccia del prezzo originario del prodotto e, eventualmente, regolarsi sulla percentuale di sconto.

Durante il periodo di promozione, infatti, le politiche di ciascuno shop potrebbero essere diverse. Alcuni potrebbero anche non offrire sconti ma, ad esempio, spese di spedizione gratis, omaggi e tanto altro.

A seconda di ciò che vuoi acquistare, il nostro consiglio è quello di registrarsi in anticipo sul sito di riferimento. In questo modo, avrai già un account con i dati di spedizione inseriti.

Controlla anche le modalità di reso (meglio se gratuito), spedizione ed eventuale rimborso con molta attenzione. Per quel che riguarda la spedizione, sarebbe meglio accertarsi dei tempi di consegna.