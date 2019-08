Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, spoiler: ‘Asuman tenta disperatamente il suicidio’

Bitter Sweet spoiler delle prossime puntate: Asuman dopo l’ennesima imprudenza tenterà di togliersi la vita

Asuman cade nella disperazione

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet, Hakan arriverà a ricattare Nazli chiedendole il divorzio con Ferit in cambio della libertà della sorella Asuman.

Asuman infatti è caduta nell’ennesimo tranello ad opera di Hakan, il cui obbiettivo è quello di riconquistare l’affido esclusivo di Bulut, che ora vive felicemente con Ferit e Nazli.

Il perfido marito di Demet, ha fatto credere ad Asuman di aver commesso un omicidio, dopo aver assoldato un complice, Muzzafer, che la provocasse e la mettesse in condizione di commettere il reato, ripreso furtivamente da una telecamera nascosta.

La sorella Nazli, dopo aver visionato il video ed essere stata minacciata da Hakan andrà su tutte le furie, e sbotterà contro Asuman.

Dopo l’ennesima imprudenza e per aver fatto si che sua sorella rinunciasse al suo matrimonio con Ferit, Asuman cadrà nella disperazione più totale e deciderà di togliersi la vita.

La sorella di Nazli tenta il suicidio

Non riuscirà a resistere Asuman, al peso dell’ennesima imprudenza, così deciderà di salire sul tetto di una vecchia costruzione per lasciarsi andare nel vuoto e porre fine per sempre alla sua vita.

Ma come spesso è accaduto, anche questa volta Deniz si troverà al posto giusto nel momento giusto, e cercherà di far ragionare la sorella di Nazli.

Nel frattempo raggiungeranno il luogo anche la cuoca e la stilista Fatos, le quali con gli occhi colmi di lacrime penseranno al peggio. Fortunatamente l’intervento del musicista risulterà essere salvifico e Asuman ritornerà sui suoi passi.

Adesso alla cuoca non resta che da ‘saldare un conto in sospeso’ con Hakan, ovvero lasciare Ferit per evitare che la sorella venga denunciata. Avrà il coraggio di spezzare la storia con l’uomo che ama? Quale sarà la reazione di Ferit? Staremo a vedere.