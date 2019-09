Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Lunedì 9 Settembre. Ecco cosa accadrà nella puntata numero 71

Leman cerca di smascherare Nazli

Nella precedente puntata di Bittersweet, Ferit e Nazli decidono di trascorrere insieme qualche altro giorno di relax, i quali li aiuteranno a ritrovarsi, dopo i tanti ostacoli che hanno dovuto affrontare nel corso degli ultimi mesi.

Di ritorno a casa, dovranno fare i conti con Leman, la madre dell’architetto la quale si è trasferita in pianta stabile a casa del figlio, per conoscere la nuora che proprio non la convince in alcun modo.

La signora Aslan, non è convinta che il matrimonio, così affrettato tra i due. Leman teme infatti che non sia stato dettato da un sincero e reciproco amore. Sarà così decisa a scoprire la verità, divertendosi a stuzzicare continuamente la cuoca.

Hakan ricatta Nazli

Dopo aver teso un tranello ad Asuman, Hakan si recherà da Nazli e le mostrerà il video del ‘finto omicidio’ commesso dalla sorella, del quale resterà completamente sconvolta.

Lo spregevole Onder ricatterà così la giovane cuoca, chiedendole di divorziare da Ferit se non vorrà che la sorella Asuman vada in prigione per l’omicidio di Muzzafer.

Il ricatto turberà non poco la moglie di Aslan, la quale in un primo momento sarà confusa non sapendo in che direzione andare.

La socia di Manami inizierà così a cambiare atteggiamento nei confronti del marito il quale non farà che domandarsi che cosa sia accaduto stavolta.

Asuman tenta il suicidio

Asuman, non reggerà il peso delle conseguenze della sua ennesima imprudenza e dell’aver causato la rottura del matrimonio tra Nazli e Ferit.

La giovane si recherà così sul tetto di in uno stabilimento abbandonato con l’intento di buttarsi giù e togliersi la vita.

Ma fortunatamente arriveranno Deniz e Nazli i quali dopo attimi di terrore riusciranno a far cambiare idea ad Asuman.