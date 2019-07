Bitter Sweet anticipazioni 9 Luglio: ‘Nazli scappa da Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Martedì 9 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventiduesima puntata

Dopo la decisione del giudice, Bulut è stato affidato agli Zii Demet e Hakan, nonostante abbia chiesto espressamente al giudice di voler restare con Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel).

Come ricorderete Ferit è stato messo in trappola dal terribile Hakan, che lo ha fatto apparire agli occhi del giudice un uomo inaffidabile e non idoneo a poter avere in affidamento il nipotino.

Il bambino così scappa dalla casa dei coniugi Onder, e Hakan ne approfitterà per incolpare Ferit Aslan di averlo rapito, mettendolo ancor di più in cattiva luce agli occhi del giudice.

Ferit e Nazli si faranno in quattro per ritrovarlo. L’architetto grazie all’aiuto della cuoca, la quale avrà una brillante intuizione lo ritroveranno.

Bulut si era rifugiato infatti nella casa dove viveva insieme ai suoi genitori, prematuramente deceduti a causa degli Onder che hanno architettato un diabolico piano per impossessarsi delle azioni della società.

Hakan e Demet giungeranno da Bulut scortati dalla polizia, e il piccolo ancora una volta subirà il distacco dal suo amato zio Ferit e la dolcissima Nazli.

Questo evento comprometterà ancora di il rapporto tra Hakan e Ferit aumentando le tensioni tra i due.

Ferit continuerà a raccogliere prove per incastrare gli Onder, e dimostrare che dietro l’uccisione di Demir e Zeynep, genitori di Bulut, ci sono loro.

Nel frattempo giungerà il primo giorno di lavoro di Hakan e Demet presso la società Pusula Holding, durante il quale non mancheranno battibecchi e litigi con Ferit.

Ferit infine si accorgerà che Nazli si sta allontanando sempre di più dalla sua vita.

La sua freddezza improvvisa sorprenderà l’architetto il quale, dopo il bacio scattato nelle puntate precedenti, sta iniziando a prendere consapevolezza dei sentimenti che prova per lei cercherà di indagare sullo strano comportamento della giovane.

Perchè Nazli si sta scappando via da Ferit?