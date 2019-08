Bitter Sweet Anticipazioni 9 Agosto: ‘Il terribile piano di Hakan’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Venerdì 9 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate 49 e 50

Il terribile piano di Hakan

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, abbiamo assistito al matrimonio tra Nazli e Ferit, dopo che Demet per impedirlo, ha quasi ucciso la cuoca rinchiudendola in una cella frigorifera.

Fortunatamente Nazli è stata salvata dal musicista Deniz, il quale, follemente innamorato della ragazza, l’aveva seguita, riuscendo a evitare l’irreparabile.

Hakan dopo il matrimonio scoprirà che Ferit ha inoltrato al giudice una richiesta di affido per il piccolo Bulut. L’Onder andrà su tutte le furie così escogiterà un piano davvero vile e crudele per sbarazzarsi dell’architetto.

Hakan infatti, ha in mente di sbattere Ferit in carcere, nascondendo in uno dei camion della sua azienda delle sostanze stupefacenti, in modo da ottenere insieme a Demet una volta e per sempre l’affido esclusivo.

Ferit arrestato dalla Polizia

A causa del piano malvagio di Hakan, Ferit verrà arrestato dalla polizia e sbattuto in carcere con l’accusa di contrabbando di sostanze stupefacenti. L’architetto capirò che dietro a questa assurda situazione c’è sempre lui il marito di Demet che per la sete di potere e di soldi, inscenò l’omicidio di Demir e Zeynep.

Ferit cercherà a tutti i costi di dimostrare la sua buona fede e la malafede di Hakan, dopo l’uccisione dei genitori di Bulut durante un lunghissimo interrogatorio con le forze dell’ordine.

Hakan crederà di avere tutto in pugno, anche la Società, ma non sarà così. Dopo ore e ore di domande Ferit verrà scarcerato e l’architetto preparerà una ‘controffensiva’ per liberarsi di Hakan Onder.

Infine la sorella di Nazli, Asuman, scoprirà che Burak è una spia di Demet. Ferit riuscirà ad incastrare Hakan e farlo arrestare per tutti i suoi crimini? Riuscirà ad avere l’affidamento del piccolo Bulut? Staremo a vedere.