Bitter Sweet anticipazioni 5 Luglio: ‘Bulut strappato dalle braccia di Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Venerdì 5 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventesima puntata

Hakan e Demet, incastrano Ferit (Can Yaman) ingaggiando Buse, una donna e es amica dell’architetto, pagata per sedurlo e portarlo a letto, con lo scopo di incastrarlo.

La donna però infrangerà il patto stipulato con gli Onder rivelando a Ferit quanto architettato dalla diabolica coppia.

Ma ciò non basterà, le foto scattate in segreto a Ferit insieme a Buse e Nazli (Ozge Gurel), faranno apparire Aslan come un perfetto Don Giovanni, dinanzi agli occhi del giudice, il quale lo giudicherà come ‘non idoneo’ per l’affido del piccolo Bulut.

Hakan e Demet porteranno così a realizzazione il loro piano malefico, ottenendo l’affido permanente del nipote di Ferit, ‘strappandolo’, metaforicamente dalle sue braccia.

Fatos perderà il lavoro e cadrà nello sconforto, non sapendo come fare con l’affitto di casa, essendo a corto di denaro.

Deniz deciderà di acquistare il locale dove lavora la sua ex fidanzata Alya, alla quale rivelerà di non essere più innamorato di lei, bensì di Nazli, spezzandole il cuore ancora una volta.

L’uomo seppur cosciente che Nazli è molto attratta da Ferit, non può fare a meno di pensare a lei, che gli ha letteralmente rapito il cuore e la mente.

Deniz dopo aver saputo delle difficoltà economiche di Fatos rimasta senza lavoro, deciderà di assumerla presso il locale appena acquistato. Un offerta a cui la ragazza non saprà dire di no.

Nazli accuserà sua sorella Asuman di aver rovinato la vita di Bulut e indirettamente anche la sua, essendo a repentaglio la sua reputazione con Ferit.

L’uomo dopo la sentenza del giudice cade nella disperazione più totale.

Nazli si recherà a casa sua e cercherà di supportarlo e stargli vicino, ma entrambi profondamente delusi e amareggiati dalla situazione, alzeranno il gomito con l’acool, e finiranno per baciarsi e…