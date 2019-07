Bitter Sweet anticipazioni 31 Luglio: ‘Nazli perde Ferit per sempre’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Mercoledì 31 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentottesima puntata

Demet e Asuman insieme per scoprire la verità?

Nella puntata precedente di Bittersweet abbiamo visto Asuman discutere ferocemente con Demet, accusandola di aver rotto il loro patto e di aver rivelato a Ferit la verità sui documenti e del loro accordo.

La donna, che questa volta non ha nulla a che fare con la fuga di informazioni, ribadisce più volte ad Asuman che lei non avrebbe avuto motivo di fare una cosa del genere, portando nel suo cuore un segreto così grande e sapendo quanto Hakan sia spietato e senza scrupoli.

Cosa accadrà quando l verità salirà a galla? Ovvero che è stato Deniz, per pura ripicca a rivelare a Ferit (Can Yaman) del patto tra Asuman e Demet? Quale sarà la ripercussione su tutti i personaggi della storia, in particolare sullo stesso Deniz? Cosa farà Hakan quando lo verrà a sapere?

Ferit litiga furiosamente con Deniz

Dopo avergli rivelato tutta la verità, non di certo per l’amicizia che li lega, Ferit come abbiamo visto prenderà la decisione di voler chiudere il ristorante, di cui è socio al 50 %.

Il musicista accuserà l’architetto di aver avuto nei confronti di Nazli un comportamento poco maturo. Cosa otterrà scegliendo di chiudere il suo nuovo locale?

Ferit cambia idea sul ristorante?

Ferit, ancora innamorato della cuoca, rifletterà sulla dura lite con il suo ‘migliore amico’, e ciò lo farà cambiare idea sulla vendita del ristorante giapponese che la cuoca ha aperto con non poco sacrificio insieme alla sua professoressa di lingua.

Così l’architetto chiamerà subito Manami, per comunicargli la sua decisione.

Nel frattempo Asuman, e Nazli (Ozge Gurel), con il cuore alla gola perchè convinta di perdere per sempre il suo Ferit solo per non aver avuto il coraggio e la possibilità di parlargli al momento giusto, sono in procinto di salire sul bus che le porterà ad Antiochia.

Le due infatti come abbiamo visto nella puntata precedente, avranno l’intenzione di trascorrere li un anno sabbatico. Deniz cercherà di convincerle a non farlo, ma le due risulteranno irremovibili sulla loro decisione.

Nazli perderà per sempre Ferit? Manami riuscirà a contattare la cuoca in tempo, prima che il bus verso Antiochia parta? Staremo a vedere.