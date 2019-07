Bitter Sweet anticipazioni 3 Luglio: ‘Scoppia la passione tra Nazli e Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Mercoledì 3 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella diciottesima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Ferit (Can Yaman) si ammala, e a prendersi cura di lui, la dolcissima Nalzi (Ozge Gurel), la quale si fermerà a casa sua tutta la notte.

L’uomo per ringraziarla, il giorno seguente chiama a casa sua un celebre Chef giapponese, che insegna a Nazli, fuori di se dalla gioia, tutti i segreti della cucina orientale.

Demet invia una lettera a Ferit in cui gli rivela chi le ha passato le informazioni affinchè riuscisse insieme ad Hakan a ottenere l’affido di Bulut. Asuman fortunatamente, dopo aver avvertito la sorella riesce a fare in modo che l’arichitetto non leggesse la lettera.

Ferit riesce ad ottenere il divieto per Hakan e Demet di mettere piede alla Pusula Holding, grazie al giudice del Tribunale.

Fatos nel recarsi a svolgere un colloquio di lavoro, resta bloccata nell’ascensore insieme ad Engin, dove ha un attacco di panico. Ma l’uomo vista la situazione, mette da parte le divergenze e cerca di tranquillizzarla.

La trama della diciottesima puntata:

Fatos perderà il lavoro presso l’azienda che l’aveva assunta da poco, e cadrà in disperazione essendo in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Deniz, così, l’aiuterà chiedendole di lavorare per lui nel locale appena acquistato.

Un’offerta a cui Fatos non saprà dire di no. Ferit e Hakan si screditeranno a vicenda, al fine di riuscire ad ottenere ognuno la custodia del piccolo Bulut.

Hakan però non casca nel piano instabile di Ferit, così si rivolge a Buse, e la convince dietro cospicua somma di denaro a sedurre Ferit per incastrarlo.

Il giudice affiderà in via definitiva Bulut, a Demet e Hakan. Ferit dato il terribile esito dell’udienza cadrà in una sorta di depressione.

Nazli che non riesce più a mantenere il segreto, decide di confidare tutto allo zio di Bulut, ma si accorgerà che data la situazione sarà il caso di rinviare.

Nazli starà vicino a Ferit, per confortarlo, lui cederà ai sentimenti che prova per la chef e la bacerà.

La cuoca si ritroverà nuda nel letto di Ferit e capirà che stavolta c’è stato qualcosa di più tra di loro.

Nel frattempo Bulut scappa dalla casa degli Onder e va a rifugiarsi a casa dei genitori di Nazli, dove la cuoca dopo ore di ricerca lo ritroverà mentre dorme beatamente sul divano di casa.