Bitter Sweet anticipazioni 28 Giugno: ‘Hakan fuori di sè, Ferit vicino alla verità sull’incidente’

Bitter sweet: le anticipazioni della puntata in onda Venerdì 28 Giugno. Ecco che cosa accadrà nella quindicesima puntata.

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Ferit (Can Yaman), verrà a conoscenza della verità su Fatos, la coinquilina Nazli (Ozge Gurel), la quale non è una celebre stilista di moda, e non ha un negozio di abbigliamento tutto suo.

La verità su Fatos, il tradimento di Asuman, fanno perdere a Ferit quel briciolo di fiducia che gli era rimasto nei confronti di Nazli, che considererà non altro che un’arrampicatrice sociale.

Ciò costituirà motivo di esclusione dal party di compleanno organizzato per Bulut, al quale la cuoca si presenterà ugualmente, insieme a Demet e Hakan.