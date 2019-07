Bitter Sweet anticipazioni 26 Luglio: ‘Hakan colpito a morte da un proiettile’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda venerdì 26 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentacinquesima puntata

Manami e Nazli inaugurano il ristorante giapponese

Finalmente è tutto pronto. Nazli (Ozge Gurel) dopo il prestito del padre ha potuto finalmente firmare il materiale burocratico per l’apertura del risporante giapponese a Instanbul insieme alla sua professoressa di giapponese Manami. Le due dopo tanti ostacoli e sacrifici riusciranno ad aprire il ristorante.

In questo frangente, la cuoca ha da poco scoperto che ad acquistare le quote di Alì, è stato Ferit (Can Yaman). Un modo forse ‘invadente’ per Nazli da parte dell’architetto, che ormai non riesce in alcun modo a staccarsi da lei.

Aslan è ancora ignaro del ‘tradimento di Asuman’, che ha venduto importanti informazioni ad Hakan e Demet che hanno permesso ai due di prendere in affido Bulut.

Il segreto è custodito gelosamente anche da Deniz, che tenta disperatamente di proteggere Nazli, nella speranza che si accorga di lui.

Hakan sparato durante un agguato

Dopo il tradimento di Demet nei confronti di Hakan, lo spietato marito sarà vittima di un agguato da parte della polizia. La donna stanza del suo comportamento e dopo aver origliato una importante conversazione riguardante dei traffici illeciti, deciderà di denunciarlo.

La polizia organizzerà un agguato in un magazzino segreto dove l’uomo normalmente si incontra con i suoi complici. La polizia nel catturarlo, sparerà un proiettile contro Hakan Onder.

Per fortuna, il colpo non risulterà mortale, ma ferirà l’uomo al braccio.

Hakan non immagina che dietro l’imboscata ci sia proprio sua moglie Demet, la quale al contrario non vede l’ora di liberarsi di lui, perchè decisa a riconquistare Ferit.

Demet impegnata in un importante shooting fotografico

Demet parteciperà all’organizzazione di un importante shooting fotografico. A farle compagnia, per sua sfortuna e malvolentier, il suo Hakan scampato all’agguato da parte della polizia.

La donna avrebbe sicuramente sperato di avere sotto il suo braccio Ferit. Demet riuscirà a liberarsi prima o poi di Hakan? Staremo a vedere.