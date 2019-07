Bitter Sweet anticipazioni 25 Luglio: ‘Demet tradisce suo marito Hakan’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda giovedì 25 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentaquattresima puntata

Nazli e Manami pronte ad inaugurare il ristorate

Nazli (Ozge Gurel) e Manami dopo aver superato gli ostacoli per la l’apertura del loro ristorante giapponese a Instanbul, sono ora pronte per l’inaugurazione.

Nazli scoprirà che il misterioso compratore delle quote del locale, non è altro che Ferit (Can Yaman) e per questo si sentirà a disagio.

L’uomo è pronto a tutto pur di scoprire la verità sul motivo che l’ha allontanata di lui e conquistare il suo cuore.

Nel frattempo le due socie curano l’inaugurazione nei minimi dettagli, affinchè chi sarà presente al loro ‘grande giorno’ possa poi ritornare come cliente soddisfatto della loro cucina.

Deniz protegge Nazli

Deniz non riesce ancora a credere ciò che Alya gli ha rivelato. La sua ex fidanzata, nell’intento di screditare Nazli ai suoi occhi gli ha rivelato che la cuoca sta proteggendo la sorella Asuman, complice di Hakan e Demen nella questione dell’affido del piccolo Bulut, nipote di Ferit.

Per il momento il musicista deciderà per amore di Nazli, di non proferire parola con l’architetto.

Deniz infatti spera che la cuoca possa accorgersi di quanto lui la ami.

Deniz manterrà il segreto a lungo? O deciderà di usarlo per raggiungere il proprio scopo, così che Ferit perda l’attenzione per la Nazli?

Demet tradisce suo marito Hakan

Demet è ormai decisa a liberarsi del suo malvagio e meschino marito, Hakan, il quale non fa altro che mettere i bastoni tra le ruote a Ferit, del quale la donna è ancora innamorata.

La donna infatti dopo aver origliato una telefonata del marito in cui parla dei traffici illeciti in cui è coinvolto, si dirà stanca di sottostare ad un uomo del genere e che questa volta ha davvero superato ogni limite. Demet così lo tradirà, denunciandolo alla polizia.

L’uomo all’oscuro della denuncia di Demet, si recherà nel suo magazzino segreto dove la polizia improvvisamente farà irruzione. Hakan riuscirà a sfuggire alle forze dell’ordine?