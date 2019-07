Bitter Sweet anticipazioni 24 Luglio: ‘Deniz rifiuta Alya ma lei gli rivela del bambino’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 24 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentatreesima puntata

Il sogno di Nazli e Manami a rischio?

Quando Nazli (Ozge Gurel) e Manami, pensavano di essere ad un passo dal realizzare il proprio sogni e fosse tutto pronto per la grande apertura del loro ristorante giapponese a Instanbul, ecco l’intoppo dietro l’angolo.

Scopriranno che il loro socio in Affari, Alì, ha venduto le sue quote ad un acquirente misterioso di cui non svelerà l’identità e chi sarà il loro nuovo socio in affari.

Le due ciò nonostante si preparano all’inaugurazione del locale in grande stile, restando comunque, sconvolte dalla notizia.

Nazli e Manami si chiederanno chi abbia acquistato le quote del locale e perchè, il ‘nuovo socio’ non voglia che la sua identità venga rivelata.

L’amara decisione di Demet

Demet sempre più decisa di riconquistare il cuore del suo Ex fidanzato Ferit, e stanca dei continui sotterfugi e traffici illeciti di Hakan, deciderà di non voler più essere la sottoposta alla sua vile e malvagia influenza.

Cosi la sorella di Deniz, penserà di denunciarlo alla Polizia, affinchè paghi per tutto ciò che ha fatto.

Demet presa da un forte senso di colpa e sete di giustizia oppure è tutto mirato a Ferit (Can Yaman)?

La donna sta pensando alla denuncia solo per liberarsi per sempre di Hakan?

Alya, la rivelazione sconvolgente a Deniz

Alya, è pronta a tutto per riconquistare il cuore del suo ex fidanzato Deniz, dal quale è stata rifiutata, in quanto il ragazzo ora non ha occhi che per Nazli.

La cantante essendo ora consapevole di non avere più alcuna possibilità di riavere al suo fianco il suo Deniz, escogita allora un piano affinchè rovini ai suoi occhi la reputazione di Nazli.

Alya così rivelerà tutta la verità sull’affidamento del nipotino di Ferit, il piccolo Bulut, al ragazzo, gli rivelerà del coinvolgimento di Asuman lealmente protetta da Nazli.

Il ragazzo ne rimarrà sconvolto. Deniz a tal proposito rivelerà quanto scoperto a Ferit, in modo da sabotare la loro complicità e ‘rubare’ il cuore della cuoca?