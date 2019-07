Bitter Sweet anticipazioni 23 Luglio: ‘Nazli chiude con Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda martedì 23 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentaduesima puntata

Demet escogita un piano per far ingelosire Deniz

Demet pur di conquistare Ferit (Can Yaman), sarà pronta a tutto, persino a confondere Deniz, suo fratello, a cui deve l’importante incarico di capo per le pubbliche relazioni dell’impresa all’interno del Pusula Holding.

La donna infatti inculcherà nella testa del fratello idee assurde sulla relazione tra la cuoca Nazli (Ozge Gurel) di cui lui è tanto innamorato, e sul suo miglior amico Ferit.

Deniz si lascerà confondere dalla sorella? L’amore per Nazli è così forte da lasciarsi accecare dalle sue folli idee?

Hakan e Ferit litigano furiosamente

Hakan litigherà furiosamente con Ferit a causa di un progetto aziendale avviato senza il suo consenso.

L’uomo fuori di se, escogiterà un piano folle al fine di sbarazzarsi per sempre di Ferit Aslan dall’azienda.

L’Onder per fare ciò chiederà aiuto ad Alya, ex fidanzata di suo cognato Deniz. La donna sceglierà di aiutare il diabolico marito di Demet?

Un evento inaspettato

Nazli insieme a Manami, la sua insegnante di giapponese, stanno pensando di aprire un ristorante giapponese ad Instanbul.

Un’evento che segnerebbe per Nazli la realizzazione di un sogno, ma che fino ad ora non è stato possibile realizzare a causa della mancanza di soldi.

Quando Nazli è sul punto di dire ‘no’ al suo pi grande sogno, in maniera del tutto inaspettata, il padre di Nazli le farà visita e comprerà la sua quota, versandole in altri termini i soldi necessari per l’apertura del ristorante.

La cuoca sarà al settimo cielo perchè il sogno di tutta una vita finalmente sta prendendo forma.

Deniz di sua spontanea volontà deciderà di recarsi a Instanbul per conoscere il padre di Nazli, ma la sua reazione sarà del tutto inattesa.

Nazli iniziando il suo percorso da imprenditrice nel settore ristorativo, abbandonerà per sempre la casa di Ferit per rincorrere il suo nuovo progetto.

Nazli chiude con Ferit? Quale sarà la prossima mossa dell’architetto Aslan? Staremo a vedere.