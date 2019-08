Bitter Sweet, anticipazioni 23 Agosto: ‘Demet costretta da Hakan ad uccidere’

Bitter Sweet: le anticipazioni delle puntate in onda venerdì 23 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate 59 e 60

Demet con le spalle al muro

Nella precedente puntata di Bitter Sweet, Demet dopo accurate indagini verrà a conoscenza del piano diabolico di Hakan, che ha comportato l’uccisione di suo fratello Demir e della moglie Zeynep, morti a seguito della manomissione da parte degli scagnozzi del marito, della loro auto.

Ciò ha permesso loro come ben ricordiamo di poter richiedere non solo la custodia del loro unico fglio, Bulit, ma anche di poter mettere le mani sulle sue azioni del Pusula Holding.

Demet a seguito della terribile scoperta deciderà di lasciare il marito, temendo lei stessa per la sua incolumità, oltre che per l’azione nefasta. Penserà a questo punto seriamente di distruggerlo, denunciandolo alla polizia. Hakan glielo permetterà?

Hakan costringe la moglie ad uccidere

Lo spietato Hakan, sarà disposto a tutto pur di non finire in progione. L’uomo tenderà così una trappola a sua moglie, che con la scusa di dover sbollire la tensione accumulata dopo la nefasta verità scoperta, sarà costretta dall’uomo a sparare contro un bersaglio con una pistola.

Ciò che Demet non sa è che dietro quel bersaglio c’è Tahir, il detective assoldato da Ferit per spiare Hakan. L’uomo morirà sul colpo, macchiando per sempre di sangue le mani della donna. Il tutto chiaramente sarà ripreso da una telecamera nascosta.

Il filmato, verrà usato dall’Onder nel caso in cui Demet, decida di volerlo denunciare per l’omicidio dei genitori di Bulut. Quale sarà a questo punto il prossimo passo di Demet?

Nazli organizza una festa a sorpresa per Ferit

Nel frattempo tra alti e bassi il matrimonio tra Nazli e Ferit prosegue.

La cuoca dimenticherà che sta per giungere il compleanno di suo marito, ma all’ultimo secondo deciderà di organizzare una festa a sorpresa.

Ad aiutarla la sua amica Fatos. L’architetto apprezzerà il party in suo onore? Staremo a vedere.