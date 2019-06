Bitter Sweet, anticipazioni 21 Giugno: ‘Hakan e Demet tendono una trappola a Nazli’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Venerdì 21 Giugno: ‘Hakan e Demet tendono una trappola a Nazli’. Ecco cosa accadrà durante la decima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Demet e Hakan, grazie alle informazioni comprate da Asuman, riescono ad ottenere da parte del Tribunale l’affidamento, seppur temporaneo del piccolo Bulut.

Malvolentieri il nipotino di Ferit (Can Yaman), si è dovuto trasferire dagli zii, che attualmente detengono la custodia, lontano dallo zio e da Nazli (Ozge Gurel), con il quale Bulut ormai intrattiene un rapporto davvero speciale.

Ferit, ha l’umore nero, ed è disposto a tutto pur di scoprire chi abbia dato quei documenti e quelle informazioni a Demet e Hakan, il cui interesse nei confronti del piccolo non è altro che economico.

Trama della decima puntata:

A seguito della decisione del Giudice, il piccolo Bulut è costretto ad andare a vivere da Hakan e Demet, i suoi nuovi tutori.

Il bambino, già profondamente provato dal lutto, avendo perso da pochissimo i suoi genitori, è sconvolto e spaventato, all’idea di dover entrare a far parte all’interno di una famiglia con persone che non desidera al suo fianco.

L’unica persona al mondo che Bulut vorrebbe ora al suo fianco, è la dolcissima cuoca di zio Ferit, Nazli.

Dietro richiesta di Demet e Hakan, la cuoca e amica di Bulut va a fare visita al piccolo.

In quel frangente Nazli si rende conto che dietro quell’invito si cela una ‘trappola’.

Infatti Hakan e Demet le propongono di lavorare per loro e prendersi cura del piccolo Bulut, lasciando per sempre la villa di Ferit Aslan.

Nazli non è per nulla convinta dell’offerta a lei proposta, ma decide di prendersi qualche giorno per pensarci per amore di Bulut.

Nazli rifiuterà l’offerta dopo esser venuta a conoscenza di una notizia sconcertante.