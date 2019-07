Bitter Sweet anticipazioni 2 Luglio: ‘Nazli riceve un’inaspettata sorpresa da Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Martedì 2 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella diciassettesima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Hakan scopre che Ferit (Can Yaman) ha intenzione di far analizzare l’autovettura su cui i genitori di Bulut hanno avuto l’incidente, e per paura che possa scoprire la verità sul suo piano diabolico chiede ad un suo scagnozzo Resul di manometterla affinchè tutte le prove vengano cancellate.

Nazli (Ozge Gurel) parla con Demet, e scopre che è stata fidanzata per diverso tempo con Ferit, con il quale avrà un brutto scontro diretto, in quanto lei crede, essere meritevole di spiegazioni. Spiegazioni che suo malgrado non arriveranno.

Nazli, sua sorella Asuman e la coinquilina e stilista Fatos, organizzano insieme a Bulut una divertente giornata in piscina, dopo la quale si recano poi al nuovo concerto di Alya, ex fidanzata di Deniz.

La trama della diciassettesima puntata:

Appena arrivata al locale dove si sta per tenere il concerto di Alya, Ferit si ammala. L’architetto ha la febbre molto alta e necessita di qualcuno che badi a lui, così Nazli corre a casa dell’uomo dove trascorre l’intera notte.

Per sdebitarsi il giorno successivo Ferit chiama un rinomato chef giapponese, il quale insegnerà alla giovane aspirante cuoca i segreti della cucina orientale. Nazli sarà al settimo cielo!

Nel frattempo Asuman scopre che Demet ha inviato una lettera a Ferit in cui svela chi le ha passato le informazioni che hanno permesso agli Onder di ricevere in affido il piccolo Bulut.

Asuman chiama così la sorella che fortunatamente con uno stratagemma riesce ad impedire che Ferit legga la lettera, anche se la cuoca vorrebbe tanto rivelargli la verità.

Nel frattempo Ferit riuscirà ad ottenere dal giudice, il divieto per Hakan e Demet di mettere piede alla Pusula Holding.

Deniz deciderà di acquistare il locale in cui si esibisce la sua ex ragazza Alya, alla quale ancora una volta ribadirà di non provare più alcun sentimento per lei.

Infine Fatos si recherà all’azienda dove precedentemente aveva consegnato il curriculum per sostenere il colloquio di lavoro. Nel mentre si troverà faccia a faccia con Engin, in un’ascensore, che si bloccherà e lei avrà un attacco di panico.

Engin data la situazione metterà da parte i dissapori e cercherà di calmarla. Il giovane avrà davvero messo da parte la rabbia per ricominciare la loro storia da zero?