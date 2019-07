Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Venerdì 19 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentesima puntata

Il nuovo piano diabolico di Demet

La moglie di Hakan sarà sempre più convinta del non voler tenere il figlio che aspetta dall’Onder e di effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza. La donna si scopre inoltre ancora molto innamorata del suo ex fidanzato, Ferit (Can Yaman).

Per questo motivo, Demet escogiterà un nuovo ‘diabolico’ piano, per riavvicinarsi all’architetto, affinchè anche lui si ricordi dell’amore che li ha tanto uniti in passato.

La donna raggiungerà il suo scopo? Cosa penserà Hakan quando scoprirà che la moglie ha interrotto la gravidanza pur conoscendo il suo desiderio di essere padre di un figlio ‘tutto loro’?

Nazli ‘dichiara guerra’ a Ferit

Come è’ noto, Nazli (Ozge Gurel), ha chiesto le dimissioni a Ferit, ma lui decide di far rispettare la clausola del contratto secondo cui la giovane per poter lasciare il posto di lavoro dovrà pagare una mora di 100’000 lire.

La cuoca chiaramente non ha tutto quel denaro così, piuttosto che accettare il prestito di Deniz decide a malincuore di restare a lavorare per l’architetto.

La ragazza furiosa gli renderà la permanenza ‘impegnativa’. Inizierà a lasciargli per la villa , decine di bigliettini portanti il ‘torto’ che secondo lei avrebbe subito da Ferit, da cui non si aspettava un simile comportamento e gli preparerà piatti super speziati, contravvenendo alle sue richieste, una vera e propria dichiarazione di ‘guerra’ da parte della chef contro il suo datore.

Ferit tuttavia, si chiede ancora perchè Nazli sia così sfuggente, essendo ancora all’oscuro delle azioni della sorella Asuman, protetta a ‘spada tratta’ dalla chef.

Ferit caccia Nazli dalla villa

Ferit parlerà con Tarik, e scoprirà che tutti tranne lui erano a conoscenza del grande sogno di Nazli, ovvero di aprire un ristorante giapponese.

Ferit rimarrà profondamente deluso dalla notizia, e si chiederà il perchè Nazli non gliene abbia mai parlato. Così Ferit furioso strapperà il contratto di lavoro di Nazli, e la ‘caccerà’ dalla villa.

La ragazza sebbene rammaricata ora potrà realizzare il suo sogno di aprire insieme a Manami, ola sua insegnante di giapponese, un ristorante a Instanbul.

Ferit nonostante la delusione dimostrerà di tenere molto alla chef lasciandola libera di realizzare il suo progetto di vita.

Quali saranno i risvolti? Nazli nonostante le difficoltà riuscirà a realizzare il suo sogno?