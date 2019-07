Bitter Sweet anticipazioni 18 Luglio: Ferit tradito dal suo migliore amico Deniz

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda giovedì 18 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventinovesima puntata

Nazli sempre più insofferente

Ferit (Can Yaman), facendo leva sul suo contratto di lavoro impone a Nazli (Ozge Gurel), una salatissima penale nel caso in cui decidesse di recedere prima dei termini.

La cuoca non avendo la cospicua somma di 100’000 lire, deciderà di restare a lavorare per l’architetto. Questa situazione provocherà un disagio profondo a Nazli, tanto da diventare giorno dopo giorno sempre più insofferente.

La ragazza non riuscirà a capire che il ‘gesto’ seppur ‘scorretto’ di Ferit non è altro che un modo per lui di poterla vedere ogni giorno, dato che ora neanche lui può nascondere a se stesso i sentimenti per la cuoca.

Deniz d’altro canto proporrà a Nazli un prestito in modo che possa licenziarsi ufficialmente, ma lei rifiuterà decidendo di continuare a lavorare per Ferit.

Deniz tradisce Ferit: ‘Un colpo basso’

Deniz tirerà un colpo basso al suo migliore amico Ferit.

Infatti il musicista, innamorato di Nazli, durante un’importante riunione voterà contro di lui in favore di sua sorella Demet la quale assumerà all’interno del Pusula Holding, un’importante incarico, ovvero quella di capo per le pubbliche relazioni dell’impresa.

Lo farà nonostante sia al corrente del piano diabolico della sorella e del cognato per strappargli dalle braccia il piccolo Bulut, pe i loro sporchi interessi. Ferit resterà sconvolto e andrà su tutte le furie.

Un sogno infranto

Manami, insegnante di Giapponese di Nazli, proporrà alla cuoca di diventare socie e aprire insieme un ristorante giapponese.

Sarebbe la realizzazione di un sogno per la giovane donna, la quale però è frenata dal lavoro per l’architetto, il quale sta utilizzando ogni stratagemma in suo favore pur di non lasciarla andare via da casa sua.

Inoltre le sue condizioni di precarietà economica non le permetteranno di poter contribuire materialmente al suo più grande sogno, avere un ristorante giapponese tutto suo.

Un sogno infranto per sempre?