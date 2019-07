Bitter Sweet anticipazioni 17 Luglio: ‘Nazli ricattata da Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 17 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventottesima puntata

Ferit ricatta Nazli: ‘Se te ne vai…’

Nazli (Ozge Gurel) si è licenziata. Ferit (Can Yaman) però è ancora incredulo e non riesce a comprenderne il motivo. Inizierà così a pensare che la cuoca gli stia nascondendo qualcosa di important.

Ferit si rivolgerà al suo amico Engin, il quale lo sta già aiutando a scoprire la verità sul ‘ladro di documenti’. Rispetto a questo, i due inizieranno a sospettare di Asuman, e a indagare sul suo passato.

Ciò che temono è che Nazli, stia fuggendo per proteggerla.

Ferit, ancora ignaro della verità, non accetterà le dimissioni della cuoca, che ha letteralmente conquistato il suo cuore, e la ricatterà.

L’architetto farà infatti valere una clausola del contratto secondo cui, nel caso dovesse abbandonare il lavoro prima della scadenza dei termini, le toccherà pagare una salatissima penale.

Dati i problemi economici, Nazli sarà costretta a restare nella Villa di Ferit.

Dal canto suo farà di tutto per farsi cacciare iniziando a lasciare ovunque bigliettini, cosa che Ferit detesta.

Una proposta inaspettata per Nazli

Ferit si precipita da Asuman, e chiederà di Nazli e del perchè sia così sfuggente nei suoi riguardi. La sorella della cuoca risponderà in maniera vaga, al punto da innescare nuovi sospetti nell’architetto.

Ferit inoltre, raggiungerà Deniz e Bulut a pranzo sarà sorpreso nel vedere che li vi è anche la cuoca Nazli. In questa sede il piccolo Bulut apprenderà che Nazli non lavora più per lo zio e ne sarà dispiaciutissimo.

Nel frattempo Nazli riceverà una proposta inaspettata e importante. Una proposta che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

La sua insegnante di Giapponese, Manami le proporrà infatti di aprire insieme a lei un ristorante giapponese.

Nazli accetterà la proposta della sua insegnante?Quale sarà la prossima mossa di Ferit?