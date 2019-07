Bitter Sweet anticipazioni 16 Luglio: ‘Il ritardo di Nazli’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda martedì 16 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventisettesima puntata

Demet in ansia dopo essere stata ‘smascherata’

Deniz, ha chisto a Nazli (Ozge Gurel) di aiutarlo a gestire il suo nuovo locale. L’offerta è allettante soprattutto perchè la terrebbe lontana da Ferit così da non affrontarlo.

Tuttavia la cuoca è indecisa, Deniz, dal canto suo invece spera lei accetti così che possano trascorrere più tempo insieme, in modo da avere più possibilità di conquistare il suo cuore.

Demet intanto è tremendamente in ansia dopo le minacce di Asuman, la quale l’ha ricattata dicendole che avrebbe spifferato ad Hakan della gravidanza se avesse detto a Ferit (Can Yaman) che è stata lei ad averla aiutata ad ottenere l’affido di Bulut.

Hakan scatena l’ira di Ferit

Hakan si presenterà inaspettatamente ad una importante riunione della società nonostante non fosse stato invitato. L’Onder lo farà meramente per ‘scatenare’ l’ira dell’ex fidazato di sua moglie Demet.

Ferit si recherà poi da suo nipote Bulut, a pranzo con Deniz e Nazli.

In seguito, quest’ultimo continuerà ad indagare insieme ad Engine. I due inizieranno a sospettare di Asuman e faranno delle ricerche sul suo passato.

Il Ritardo di Nazli

Ferit, è molto preoccupato per il ritardo di Nazli. Una mattina, la ragazza, chiamerà Aslan, il suo titolare per dirgli che sarà in ritardo, a causa del traffico.

Ma la verità è un altra, la cuoca è in ritardo di proposito da giorni, in quanto non vuole incrociare Ferit. Così deciderà di dimettersi.

L’architetto, però si nasconderà dietro un muretto, e vedrà Nazli entrare in cucina, in lacrime, mentre scrive un biglietto. Cosa gli avrà scritto?

Su quel biglietto Nazli scriverà le sue dimissioni dall’impiego di ‘cuoca personale’. I due non avranno il tempo di chiarirsi perchè lei fuggirà senza dare spiegazioni.

Ferit la fermerà?