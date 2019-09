Bitter Sweet, anticipazioni 13 Settembre: ‘Ferit sorpreso dall’annuncio di Nazli’

Bitter Sweet: le anticipazioni delle puntate in onda venerdì 13 Settembre. Ecco cosa accadrà nelle puntate numero 79 e 80

Ultima puntata per la Soap Turca, Bitter Sweet Ingredienti d’amore, con domani venerdì 13 Settembre, assisteremo a malincuore alla fine della serie che ha saputo conquistare oltre ogni aspettativa il pubblico italiano.

Difatti a partire da Lunedì 16 Settembre, tornerà l’appuntamento con Maria De Filippi e il suo ‘Uomini e Donne’, solita ora al solito canale.

Bulut salva il matrimonio di Nazli e Ferit

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet, Bulut escogiterà un piano per far si che zio Ferit e la sua dolce moglie Nazli facciano ‘la pace’. Il bambino scapperà nella di casa durante la notte.

Il gesto del bambino farà preoccupare non poco la cuoca e l’architetto i quali si metteranno sulle sue tracce. Una ricerca che farà riavvicinare i due dopo la richiesta di divorzio sotto ricatto di Hakan.

Ciò nonostante non riuscirà a dirgli la verità sul ricatto. A ciò penserà Asuman, decisa per una volta ad essere sincera per amore della sorella, che a causa sua ha dovuto affrontare parecchie difficotà.

Hakan tenterà di uccidere Nazli con un colpo di pistola. Ma il marito deciso ad affrontare il perfido Onder lo affronterà e farà in modo da farlo arrestare.

Anche Demet verrà arrestata, ed entrambi finiranno in prigione per pagare i molteplici reati commessi per la loro sete di vendetta e di potere.

Nazli annuncia a Ferit di aspettare un bambino

Siamo giunti all’ultima puntata e al’ultimo giorno dell’anno. Deniz deciderà di organizzare una festa in grande stile per festeggiare il nuovo anno che sta per arrivare nel suo locale.

Ognuno sarà felice e accompagnato dalla propria dolce metà, finalmente dopo tante peripezie.

Soprattutto Nazli e Ferit appariranno più innamorati di sempre, e sereni fantasticano ed iniziano a costruire il loro futuro insieme.

In questo frangente, la cuoca farà un importante annuncio a suo marito, da quella notte d’amore è ‘nato’ amore, Nazli annuncerà di aspettare un bambino, lasciando felice ed esterrefatto Ferit.

E tutti vissero felici e contenti.