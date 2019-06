Bitter Sweet, anticipazioni 13 Giugno: ‘Appuntamento con sorpresa per Nazli’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Giovedì 13 Giugno: ‘Appuntamento con sorpresa’ per la giovane Chef. Ecco cosa accadrà durante la quarta puntata

Siamo già quasi giunti al quarto appuntamento con ‘Bitter Sweet -Ingredienti d’amore’, la nuova soap opera turca, più amata degli ultimi tempi, la quale andrà in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14.45, al posto di ‘Uomini e Donne’.

Continuano le avventure tra Nazli, interpretata dall’attrice Ozge Gurel, e Ferit impersonato da Can Yaman. Cosa succederà nella puntata di Giovedì 13? Scopriamolo

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Nazli partecipa ad un importantissimo evento organizzato dal signor Nakatami, finalizzato a celebrare i molto ‘proficui accordi’ tra Giappone e Turchia.

Li incontra casualmente anche Ferit, socio in affari del Signor Nakatami. Nazli, che parla bene la lingua giapponese, per questo motivo e per il carattere solare, colpisce subito i Signori Nakatomi i quali la invitano a restare a bere qualcosa al loro tavolo, per poi proseguire la serata a casa del ricco architetto Ferit.

A fine serata, quando tutti sono andati via, Ferit e Nazli restano soli. Il ‘capo’, vedendo la sua personale chef in stato di ebrezza la invita a restare a casa sua per la notte.

La trama della quarta puntata:

L’amico di Ferit Aslan, il giovane Deniz, confida all’architetto di essere innamorato di una bellissima ragazza, con la quale uscirà insieme.

Nel frattempo, la chef Nazli, confida a Fatos e Asuman, che il lavoro per lei sta diventando ‘pesante’ a causa delle manie di perfezione di Ferit oltre che al suo carattere piuttosto burbero. Poi, rivela loro, che in serata avrà un appuntamento speciale con Deniz.

Deniz e Nazli, per la loro uscita speciale, faranno visita ad una clinica veterinaria, dove Deniz, rimarrà piacevolmente colpito e ammaliato dalla sensibilità della Chef.

Intanto, il piccolo Bulut, è fuori di se dalla gioia perchè sua madre Zeynep sta organizzando una cena, alla quale saranno presenti il padre Demir, lo zio Ferit e Nazli.

Al termine della cena, Ferit e Nazli si recheranno a casa di Deniz, dove la promessa della cucina, scoprirà che il suo capo e il suo uscente sono amici.