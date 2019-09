Bitter Sweet, anticipazioni 12 Settembre: ‘Nazli rischia la vita a causa di Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni delle puntate in onda giovedì 12 Settembre. Ecco cosa accadrà nelle puntate numero 77 e 78

Il piano di Bulut e la confessione di Asuman

Nella precedenti puntate di Bitter Sweet, Hakan litiga furiosamente con la madre di Ferit, la Signora Leman, la quale è stata altresì ricattata dal perfido Onder.

Leman rischia così che il segreto di famiglia a lungo custodito venga fuori. Suo marito infatti ha ucciso il padre di Hakan, quando venne a sapere che lui e la moglie erano amanti.

Bulut sofferente per Nazli e Ferit che stanno tentando di divorziare, non per loro volere, architetterà un folle piano affinchè i due possano riappacificarsi.

Cosa inventerà il piccolo Bulut per i suoi amati zii?

Nel frattempo Asuman decide di confessare la verità sull’improvvisa richiesta di divorzio di Nazli a Ferit, il quale deciderà di porre fine una volta e per tutte alle angherie di Hakan che vorrà affrontare da uomo a uomo.

Infine Ferit e Deniz scoprono la verità che dietro la morte i Demir e Zeynep c’è il malefico piano di Hakan e la sua sete di potere e scalare la vetta al Pusula Holding.

Hakan vuole uccidere Nazli

Ferit affronterà a muso duro il perfido marito di Demet, mettendolo con le spalle al muro ora che conosce la verità.

Il perfido e senza scrupoli Onder, punterà la pistola contro Nazli, la quale rischierà di morire a causa di Ferit e il profondo astio di Hakan contro di lui a causa di quel passato terribile e la sua sete di potere.

Tra Ferit e Hakan ci sarà uno scontro frontale. Ma stavolta la polizia irromperà in casa arrestandolo insieme alla moglie Demet.

Siamo ormai vicini alla fine della serie turca. Con quale finale ci stupiranno Nazli, Ferit e Bulut? Staremo a vedere.