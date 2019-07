Bitter Sweet anticipazioni 12 Luglio: ‘Il piano di Ferit per incastrare Nazli’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Venerdì 12 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella venticinquesima puntata

Deniz diventato proprietario del locale in cui cantava la sua ex fidanzata Alya, si sta ora occupando dei lavori. Nel frattempo riceve le visite inaspettate di Hakan e Ferit.

Hakan lo incoraggia a continuare a credere nei propri sogni, e non arrendersi. Ferit, più realista, lo sprona a volare basso, essendo quello degli affari un mondo difficile, e spesso spietato e imprevedibile.

Demet rivela ad Asuman della sua gravidanza, e della sua intenzione di porvi fine, procedendo con una interruzione volontaria.

Asuman, venuta anche a conoscenza che questo verrà tenuto nascosto ad Hakan, ola incamererà come una notizia preziosa. La sorella si Nazli utilizzerà la notizia a suo vantaggio per rovinare Demet e Hakan?

Nel frattempo la donna, prende un appuntamento con una clinica privata che le praticherà l’aborto.

Ferit scoprirà che Deniz è innamorato di Nazli e che farà di tutto per conquistarla, mentre Alya, nel corso di una serata provocherà il suo ex fidanzato, ricordando a Ferit di essere ancora in possesso di un misterioso oulard dimenticato da Nazli e mai restituito.

Ciò farà perdere le staffe a Deniz, in quanto capirà che anche Ferit prova un certo interesse per Nazli.

Ferit inviterà la cuoca a casa sua per passare la serata insieme a lui e Bulut, inizialmente Nazli rifiuterà, poi cambierà idea alla condizione di poter portare anche Asuman e Fatos.

Ciò però non placherà la voglia di Ferit di scoprire la verità sul suo essere così sfuggente. Ancora una volta la chef, devierà il discorso portando a letto Bulut e raccontandogli la favola della buona notte.

Ferit cosi, stufo del comportamento di Nazli deciderà di affrontarla. Metterà su un piano affinchè lei finalmente apra il suo cuore.

A sua insaputa prenderà un giorno di ferie così che la cuoca lo trovi li, nella sua piscina, non avendo altra scelta.

Come procederà la storia tra i due? Nazli rivelerà i suoi sentimenti e la verità su Asuman?