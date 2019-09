Bitter Sweet, anticipazioni 11 Settembre: ‘Hakan litiga furiosamente con Leman’

Bitter Sweet: le anticipazioni delle puntate in onda mercoledì 11 Settembre. Ecco cosa accadrà nelle puntate numero 75 e 76

Nazli e Ferit in tribunale per il divorzio

Nelle precedenti puntate di Bitter Sweet, Nazli si è vista costretta a sottomettersi ad Hakan. La giovane infatti con la morte nel cuore ha dovuto chiedere a Ferit il divorzio.

L’architetto però attualmente è ignaro del diabolico piano del malvagio Onder.

I due finiranno in tribunale, anche perchè con in ballo il divorzio, bisognerà capire quale sarà il destino del piccolo Bulut.

Il giudice non berrà le ragioni della cuoca in merito al divorzio, così richiederà in loro favore delle sedute da uno psicoterapeuta di coppia, affinchè possano chiarire le incomprensioni alla base della ‘crisi’ (inesistente).

Hakan andrà su tutte le furie dopo la sentenza del giudice, e si renderà conto di dovrà inventarsi qualcos’altro per riprendersi Bulut.

Hakan litigherà con Leman

Dopo l’assurda richiesta di divorzio da parte di Nazli, leman si accorgerà delle grandi pene d’amore del figlio. Capirà che sotto c’è lo zampino di Hakan, così deciderà di affrontarlo.

Ma Hakan non si lascerà intimidire da Leman, anzi la minaccerà, dicendo che se proverà ad ostacolarlo ancora rivelerà la verità sulla loro eterna Faida.

Hakan, perfido e losco imprenditore, rivelerà che il motivo del suo astio profondo verso la donna e il figlio è dovuto al terribile affronto da parte del marito, che uccise suo padre quando scopri il tradimento suo con Leman.

Anche Leman per evitare che la verità venga a galla, deciderà di mantenere il silenzio.

Ferit licenzia Pelin

Ferit entrerà in possesso di alcuni scatti che mostrano la sua ex fiamma, Pelin in cimpagnia di Hakan. L’architetto capirà che i due stanno complottando alle sue spalle così la licenzierà.

Quale sarà il prossimo passo falso di Hakan per raggiungere il suo obiettivo? Staremo a vedere.