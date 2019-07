Bitter Sweet anticipazioni 10 Luglio: ‘Il nuovo piano diabolico di Hakan’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Mercoledì 10 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventitreesima puntata

Nazli (Ozge Gurel) continua a scappare da Ferit (Can Yaman). La cuoca non vuole affrontare la conversazione su quanto accaduto nelle notti precedenti, il bacio, la passione con il suo datore di lavoro.

Così la giovane Nazli finge di non ricordarlo, temendo possano esserci conseguenze nel momento in cui scoprirà ciò che la sorella Asuman ha fatto. Ovvero aiutare Hakan e Demet ad ottenere l’affido di Bulut per ottenere la sua fetta di azioni della società Pusula Holding.

Ma ad ora, pare sia troppo tardi per confidare a Ferit quanto accaduto, significherebbe per lei perderlo per sempre, perchè lui non si fiderebbe più di lei.

Nel frattempo Engin dispiaciuto e profondamente pentito di aver maltrattato Fatos, decide di invitarla ad un prestigioso evento teatrale, per farsi perdonare, ma la coinquilina di Nazli rifiuterà.

Cosi Engin regalerà quei biglietti a Tarik, il suo autista, il quale infatuato di Fatos deciderà di invitarla. La provetta stilista, accetterà l’invito di Tarik.

Una volta al teatro si creerà una situazione al quanto imbarazzante, infatti i due non saranno soli, anche Engin si è recato all’evento in compagnia di un’altra donna, Adriana.

Infine Hakan e Deniz, fratello di Demet e amico di Ferit, andranno a cena insieme in un ristorante.

Lì i due converseranno a lungo, e in questa sede, Hakan si accorgerà che Deniz è innamorato di Nazli.

L’uomo capirà di poter utilizzare queste informazioni a suo vantaggio, così inizierà a dare consigli al cognato per conquistare la cuoca che attualmente lavora ancora per Ferit Aslan di cui lei è innamorata anche se ancora non riesce ad ammetterlo.

Un nuovo ‘piano diabolico’ sta per prendere forma, come sfrutterà Hakan questa informazione per distruggere Ferit?