Bitter Sweet anticipazioni 1 Agosto: ‘Hakan colpito al cuore da Asuman’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Giovedì 1 Agosto. Ecco che cosa accadrà nella trentanovesima puntata

Manami tenta di riavvicinare Ferit e Nazli

Come abbiamo visto nella puntata precedente di Bitter Sweet, Ferit dopo aver scoperto della drastica scelta di Nazli e Asuman di andare via da Instanbul per far ritorno ad Antiochia e dopo la furiosa lite con Deniz, deciderà di fare un passo indietro e di non mettere più in vendita il ristorante giapponese.

Manami è riuscita a contattare in tempo Nazli (Ozge Gurel) e Asuman prima che salissero sul bus che le avrebbe riportate nella loro ‘terra madre’.

Questo però non farà ‘far pace’ Ferit (Can Yaman) e Nazli, al contrario tra i due non si placano le tensioni, soprattutto per Ferit, amareggiato e deluso dopo ciò che ha scoperto sul conto della sua ex cuoca personale.

Manami a tal proposito, organizzerà una cena di ‘lavoro’. In realtà si tratta di una scusa, che la docente di giapponese della cuoca, metterà in piedi al fine di far incontrare Ferit e Nazli e farli riappacificare.

La cena però non farà altro che peggiorare le cose. A salvare i due, il piccolo Bulut, il quale ha in mente un piano ingegnoso affinchè, Ferit riesca a perdonare Nazli e i due ritornino insieme. Cosa avrà in mente il nipotino di Ferit?

Ferit incastra finalmente Hakan?

L’architetto deciderà di far rimuovere dal parcheggio del ‘Pusula Holding’ l’auto dell’incidente mortale che ha coinvolto i genitori del piccolo Bulut.

Ma la rimozione, rivelerà qualcosa di inaspettato. Infatti l’operaio addetto alla rimozione dell’autoveicolo, noterà un particolare dettaglio, da cui si evince che il mezzo è stato sabotato, e che dunque l’incidente non è stato un caso.

Ferit avrà le prove necessarie per incastrare Hakan e accusarlo dell’omicidio di Demir e Zeynep?

Asuman colpisce al cuore Hakan

La sete di vendetta di Asuman non si arresta. La ragazza è intenzionata a rovinare Demet, dopo che il loro patto è stato rotto e la verità è venuta a galla.

La sorella di Nazli non sospetta però che dietro la ‘spia’ ci sia Deniz. Non credendo più ad una parola di Demet, Asuman deciderà di rivelare tutta la verità ad Hakan, rispetto all’interruzione di gravidanza.

La sorella di Nazli con questa soffiata, colpirà Hakan dritto al suo cuore. L’uomo infatti nonostante il suo essere spietato ha sempre desiderato avere un figlio suo. Ma è chiaro che Demet non sia della stessa opinione essendosi scoperta ancora follemente innamorata di Ferit.

Che ne sarà di Demet dopo che Hakan ha scoperto del suo ‘tradimento’? Staremo a vedere.