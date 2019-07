Bitter Sweet anticipazioni 8 Luglio: Bulut ‘rapito’ da Zio Ferit

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Lunedì 8 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventunesima puntata

Il piccolo Bulut verrà affidato ad Hakan e Demet, dopo la sentenza del giudice che ha visto Ferit (Can Yaman), essere dichiarato come non idoneo per l’affido a causa della trappola tesa dagli Onder.

Come abbiamo assistito nelle puntate precedenti gli Onder lo hanno fotografato di nascosto insieme a Buse un’amica ingaggiata per sedurre l’avvenente architetto e la cuoca Nazli (Ozge Gurel).

Quelle foto mostrate in tribunale il giorno del giudizio finale hanno fatto sì che Ferit apparisse agli occhi della Corte come una persona instabile oltre che un perfetto Don Giovanni.

Nazli darà di matto con Asuman, sua sorella, ritenendola la principale responsabile dell’allontanamento di Bulut, avendo influenzato consegnando le famigerate foto la sentenza del giudice.

Con il suo ‘tradimento’ Asuman ha allontanato Bulut dalle uniche persone con cui avrebbe voluto vivere dopo la tragica morte dei suoi genitori.

Nazli deciderà così di rivelare tutto a Ferit, non riuscendo più a tenersi dentro un segreto così grande e non volendo distruggere per sempre quella complicità che man mano matura sempre più tra i due e si fa più intensa.

Arrivata alla Villa, Nazli si accorge, dato lo stato emotivo di Ferit, che non sarà il caso di rivelare la verità all’architetto, con il quale si ubriacherà e trascorrerà la notte insieme.

Il Bambino, però a seguito della sentenza soffrirà molto della decisione e dell’allontanamento da Nazli e Ferit, così deciderà di scappare dalla casa degli Onder, sparendo nel nulla.

Hakan e Demet prenderanno la palla in balzo, al fine di allontanare per sempre zio e nipote e concretizzare il loro piano diabolico. Approfitteranno così della situazione per accusare Ferit di aver rapito il piccolo Bulut.

Dove si sarà andato a cacciare il dolcissimo nipotino di Ferit?