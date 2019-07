Bitter Sweet anticipazioni 11 Luglio, dopo l’incontro con Ferit: ‘Sono incinta, ma voglio abortire’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Giovedì 11 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventiquattresima puntata

Dopo la serata al ristorante con Deniz, Hakan viene a conoscenza del fatto che il ragazzo è follemente innamorato della cuoca Nazli (Ozge Gurel), un informazione preziosa che potrebbe utilizzare a suo vantaggio per distruggere l’architetto, soprattutto dopo l’incontro con sua moglie Demet, la quale è ancora molto legata a lui.

Nazli continua ad essere fredda e a fuggire da Ferit (Can Yaman), pur di evitare di parlare della loro ‘notte’ trascorsa insieme e per evitare di rivelare la verità su ciò che ha fatto sua sorella Asuman, la quale si è lasciata coinvolgere da Hakan nel suo diabolico piano per denaro.

Deniz, noncurante del fatto che Ferit, il suo migliore amico, sia interessato a Nazli, cerca di trovare la giusta strategia per aprire il suo cuore alla cuoca e cercare di conquistarla.

Alya, ex fidanzata di Deniz, cercherà durante una serata al locale, di rivelare sul palco alcuni ‘segreti inaspettati’ al gruppo, ma Fatos la fermerà in tempo. Ciò però farà arrabbiare non poco Deniz, che deciderà di porre fine alla relazione d’amicizia con Alya.

Demet scoprirà di essere incinta, ma non avrà alcuna intenzione di rivelarlo ad Hakan, e a tal proposito metterà su un piano affinchè non ne venga a conoscenza.

Intanto decide di rivolgersi alla sua ginecologa, alla quale spiegherà la sua intenzione di interrompere la gravidanza in atto.

Come mai Demet non vuole rivelare la Verità ad Hakan? C’è la possibilità che il figlio non sia suo? Cosa si nasconde dietro la sua scelta di abortire?

Ferit metterà in atto ogni suo asso nella manica per cercare di conquistare Nazli, ma nel frattempo viene a conoscenza di qualcosa di inaspettato. Lo zio del piccolo Bulut, scopre che Deniz è innamorato di Nazli.

Quali saranno a tal proposito le prossime carte giocate dall’architetto?