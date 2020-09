Bimbo ucciso di botte a Cardito: chiesto l’ergastolo per la mamma ed il patrigno

Bimbo ucciso di botte a Cardito: chiesto l’ergastolo per la mamma ed...

Il piccolo venne massacrato di botte dal patrigno, Tony Essobti Badre, il 27 gennaio del 2019.

La donna non avrebbe fatto nulla per salvare il bambino e rischia ora l’ergastolo insieme al compagno.

Gli ultimi istanti del piccolo Giuseppe

Era la sera del 27 gennaio 2019, quando, a Cardito, periferia di Napoli, il piccolo Giuseppe Cadice venne ucciso di botte dal patrigno.

Il bambino, 7 anni, venne lasciato agonizzante per un’ora. Al momento della tragedia erano presenti anche la madre del bambino, Valentina Casa, e la sorellina poco più grande di Giuseppe, Noemi, anche lei vittima della violenza cieca del patrigno.

Quando i soccorsi arrivarono nella casa che la donna ed il compagno condividevano con i bambini, per Giuseppe non c’era ormai più nulla da fare. Il patrigno aveva picchiato i bambini con una mazza, perché saltando sul letto, avevano rotto la sponda comprata qualche giorno prima.

Chiesto l’ergastolo per la mamma ed il patrigno

La madre dei bambini, anziché aiutarli e difenderli contro la violenza del compagno, ha cercato di proteggerlo, cancellando le tracce di sangue e le ciocche di capelli strappate al piccolo.

È per questi motivi che il pm Paola Izzo ha chiesto l’ergastolo per Valentina Casa e per il compagno.

“Lei non fa nulla, non è assolutamente protettiva nei confronti del bambino ma protegge se stessa e inizialmente anche Tony”

ha sostenuto il pm durante l’udienza.

La donna, diverse ore dopo l’omicidio, aveva allertato il 118 raccontando che i suoi figli erano stati investiti da un’automobile, poi ha nascosto i pezzi della scopa con cui Essobti si era accanito su Giuseppe e Noemi.

Nella vicenda, anche se indirettamente, erano coinvolte anche le maestre del bambino. Qualche mese dopo l’omicidio infatti, due insegnanti e la dirigente scolastica vennero sospese dal loro incarico.

Le insegnanti avevano notato che il piccolo Giuseppe arrivava spesso in classe pieno di lividi e con il volto tumefatto, ma da quella scuola non era mai partita una denuncia formale.